Francúzi budú na MS 2019 bez posíl z NHL

Nominácia Francúzska na MS 2019 (zdroj: hockeyfrance.com):



Brankári: Henri-Corentin Buysse (Amiens), Florian Hardy (Angers), Sebastian Ylönen (Anglet)



Obrancovia: Florian Chakiachvili (Rouen), Pierre Crinon (Gap), Olivier Dame Malka (Nice), Hugo Gallet, Jonathan Janil (obaja Bordeaux), Kévin Hecquefeuille (Mulhouse), Antonin Manaivan (Grenoble), Thomas Thiry (EV Zug, Švaj.)



Útočníci: Eliot Berthon, Timothé Bozon (obaja HC Servette Ženeva, Švaj.), Charles Bertrand (HC Fribourg-Gottéron, Švaj.), Valentin Claireaux (Vaasa Sport, Fín.), Teddy Da Costa, Damien Fleury, Guillaume Leclerc, Sacha Treille (všetci Grenoble), Cédric Di Dio Balsamo (Lyon), Anthony Guttig, Nicolas Ritz (obaja Rouen), Jordann Perret (HC Dynamo Pardubice, ČR), Anthony Rech (Schwenninger Wild Wings, Nem.), Peter Valier (Bordeaux)

Paríž 5. mája (TASR) - Francúzska hokejová reprezentácia sa na MS na Slovensku predstaví predbežne bez hráčov zo zámorskej NHL. Dvojica útočníkov Antoine Roussel (Vancouver) a Pierre-Édouard Bellemare (Vegas) nepríde na šampionát pre zranenia a talentovaný Alexandre Texier zatiaľ nemôže pridať svoj druhý štart na MS, keďže stále bojuje s Columbusom v play off. Zdravotné problémy neumožnili štart na MS ani obrancovi HK Soči Yohannovi Auvituovi a pre fyzické vyčerpanie po náročnej sezóne sa trénerovi Philippeovi Bozonovi ospravedlnil aj center Stéphane Da Costa, ktorý sezónu odohral za Avtomobilist Jekaterinburg." sa budú musieť na Slovensku spoliehať na hráčov z najvyššej domácej súťaže a siedmich legionárov zo Švajčiarska, Nemecka, Fínska či Česka. Vo švajčiarskej National League pôsobia obranca Thomas Thiry (Zug) a útočníci Eliot Berthon, Timothé Bozon (obaja Servette Ženeva) a Charles Bertrand (Fribourg-Gottéron). V českej extralige hrá Jordann Perret (Pardubice), v nemeckej DEL Anthony Rech (Schwenninger Wild Wings) a vo fínskej Liige Valentin Claireaux (Vaasa Sport). Ku kľúčovým hráčom by mali patriť aj skúsení Teddy Da Costa, Damien Fleury či kapitán Sacha Treille, ktorí sa už po úspešných sezónach v zahraničí vrátili späť do domácej Ligue Magnus.Francúzi budú v poradí piatym súperom Slovákov v košickej A-skupine, vzájomný zápas v Steel aréne je na programe 17. mája o 16.15 h. Okrem toho sa v základnej fáze stretnú aj s Dánmi, Američanmi, Nemcami, Kanadou, Fínmi a Britmi.