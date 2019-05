Černák pred MS: Nenecháme si skákať po hlave

Erik Černák potvrdil, že od zámorských posíl možno očakávať nielen zodpovednú hru v defenzíve, ale aj podporu v útoku.

Košice 8. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli generálku na MS (10.-26. mája) a víťazstvom nad Nórskom 3:2 po predĺžení sa dobre naladili na domáci šampionát. Hráči po zápase priznali, že severania boli náročnejší súper než Briti a okrem väčšej hernej vyspelosti ukázali aj nemalú dávku agresivity.



"Proti tímom ako Kanada či USA to bude ešte náročnejšie, musíme byť na to pripravení," poznamenal obranca Erik Černák. Zápas s Nórskom priniesol 17 menších trestov, dva 10-minútové pre hostí a aj viacero šarvátok. Nóri, ktorí dlho prehrávali 0:1, sa snažili vyviesť Slovákov z konceptu aj zvýšeným dôrazom, no tí sa nezľakli. Dôraz uplatnil aj útočník Marko Daňo. "Je to môj štýl hry. Snažil som sa znepríjemniť súperovi pobyt na ľade." Podľa Černáka bola väčšia agresivita v zápase s Nórskom dobrou prípravou na ešte náročnejšie stretnutia. "Proti Kanade, USA či Fínsku to bude agresívnejšie, musíme byť na to pripravení a nenechať si skákať po hlave. Bude dôležité ukázať, že aj my na to máme hráčov," povedal 21-ročný zadák, ktorý prvým reprezentačným gólom otvoril skóre už v 22. sekunde zápasu.



Spoločne s ďalšími bekmi potvrdil, že od zámorských posíl možno očakávať nielen zodpovednú hru v defenzíve, ale aj podporu v útoku. "Myslím si, že podobný štýl hráme aj v Amerike. Každý z obrancov vie ako podporiť útok a správne si to načasovať. Snažíme sa o to v každom striedaní a zatiaľ to vychádza. Verím, že to tak bude aj na MS." Rovnako ako v predošlých zápasoch v Trenčíne, Nitre či v Poprade, aj duel v Michalovciach priniesol výbornú atmosféru. Diváci vyprevadili reprezentantov na šampionát mohutným aplauzom, no na domáci tím bude v Steel aréne čakať mnohonásobne početnejšie publikum. "Bude to úplne iné než v prípravných zápasoch. Už sa toho všetci nevieme dočkať a veľmi sa na to tešíme," poznamenal Černák.