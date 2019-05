Kapitán Sekera ocenil srdce tímu, je za Ramsayho pokračovanie

Jednou z tém, ktoré bezprostredne po šampionáte rezonovali, bola otázna budúcnosť trénera Craiga Ramsay pri slovenskom kormidle.

Košice 21. mája (TASR) - Kapitán slovenského tímu Andrej Sekera ocenil prístup hráčov počas MS v hokeji. Podľa neho nechal tím, zložený z viacerých mladíkov, na ľade srdce a výkonmi potešil fanúšikov. V čase, keď je otázna ďalšia budúcnosť trénera Craiga Ramsayho, sa vyslovil za jeho pokračovanie.



Kapitán slovenského tímu sa o účinkovaní na MS vyjadril v podobnom duchu ako väčšina jeho spoluhráčov. "Myslím si, že sme hrali celkom dobrý hokej, ale nie je to o kráse, ale o získavaní bodov," zhrnul dojem, ktorý Slováci zanechali v základnej A-skupine v Košiciach.



Turnaj začali povzbudivým víťazstvom nad USA, po prehrách s Fínskom a Kanadou však v kľúčovom zápase podľahli aj Nemecku. Duel pritom mali sľubne rozohraný, no dva inkasované góly v závere ich napokon pravdepodobne stáli postup do štvrťfinále. "Chalani tam nechali srdce v každom zápase. Po prehrách sa dokázali dať dokopy a na ďalší deň hrali dobre," uviedol Sekera.



Jednou z tém, ktoré bezprostredne po šampionáte rezonovali, bola otázna budúcnosť trénera Craiga Ramsay pri slovenskom kormidle. Generálny manažér Miroslav Šatan sa k tejto otázke nevyjadril, bude to téma blízkeho obdobia.



Šampionát v Košiciach bol pre Sekeru druhým vrcholným podujatím pod Ramsayho vedením. "Ja by som bol určite za to, aby pokračoval," poznamenal Sekera, ktorý vyzdvihol jeho prínos pre slovenský hokej.



"Je to posun, dal našej hre systém a máme aj mladých hráčov, ktorí sa ukazujú a snažia sa bojovať. Systém je nastavený dobre, ale nie je to iba o jednej generácii. Je potrebné vychovávať hráčov. Či bude pri kormidle Craig, ktorý odviedol dobrú prácu, alebo niekto iný, tak bude potrebné pokračovať v tvrdej práci," dodal Sekera.