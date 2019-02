Košarišťan sa chce odvďačiť rolbárom: Mal by som im kúpiť fľašu

Vo štvrtkovom zápase na Kaufland Cupe inkasoval od Bielorusov iba raz a tím SR podržal pri viacerých šanciach súpera. Košarišťan odchytal tretí zápas v národnom tíme, inkasoval v nich iba dva góly.

Bratislava 8. februára (TASR) - Brankár slovenskej hokejovej reprezentácie Andrej Košarišťan opäť potvrdil oprávnenosť svojej nominácie. Vo štvrtkovom zápase na turnaji Kaufland Cup inkasoval od Bielorusov iba raz a slovenský tím podržal pri viacerých šanciach súpera. Košarišťan odchytal tretí zápas v národnom tíme, inkasoval v nich iba dva góly.



Dvadsaťpäťročný brankár odchytal novembrový duel na Nemeckom pohári proti domácemu výberu, v ktorom Slováci triumfovali 2:0. V decembri na Švajčiarskom pohári proti Olympijskému tímu Ruska (1:2) inkasoval iba raz a jeden gól pustil za svoj chrbát aj vo štvrtok, Slovensko zvíťazilo nad Bieloruskom 2:1 po nájazdovom rozstrele. "Bolo to bojovné, Bielorusi od začiatku dobre bránili, dobre im zachytal aj brankár. Nedarilo sa nám dostať puk do siete, ale v závere sme boli šťastnejší. V predĺžení dal súper dve žŕdky to sa často nestáva, ale šťastie bolo na našej strane asi preto, lebo sme boli lepší," povedal Košarišťan po zápase.



Slovenský brankár mal najmenej práce v tretej tretine, hra sa odohrávala prevažne v obrannom pásme súpera. "Bolo to v týchto momentoch ťažké, lebo na mňa nič nešlo, nebolo to tempo, ktoré som si predstavoval," uviedol Košarišťan, ktorému v predĺžení dvakrát pomohla konštrukcia bránky. "Musím rolbárom kúpiť fľašu za to, že to dobre navŕtali. Ale aj vďaka tomu som sa nakopol, v nájazdoch nám to napokon vyšlo."



Bielorusi dali v 37. minúte vedúci gól, vedenie si udržiavali až do 57. minúty. Vtedy sa k puku dostal Radovan Puliš a poslal zápas do predĺženia. "Som rád, že to Radovi vyšlo, lebo Bielorusom sa v zápase nestávalo, že nás púšťali do šancí." V nájazdovom rozstrele slovenský brankár neinkasoval ani raz. Psychiku mu pomáhali držať spoluhráči, ktorí premenili dva pokusy. "Brankárovi sa chytajú nájazdy lepšie, keď vidí, ako jeho spoluhráči dávajú góly. Má potom psychickú výhodu nad hráčom, keď je jeho tím vo vedení. Myslím si, že dva premenené nájazdy zo štyroch je dobrá vizitka," uzavrel Košarišťan.