Krištof o Fínoch: Aj bez viacerých hráčov z NHL sú silní

Košice 10. mája (TASR) - Druhý súper slovenských hokejistov na domácom šampionáte bude Fínsko. Krajina "tisícich jazier" pricestovala do Košíc len s dvoma hráčmi zo zámorskej NHL, tréner Jukka Jalonen sa tak opiera najmä o hokejistov z domácej súťaže. Tú veľmi dobre pozná center elitného slovenského útoku Michal Krištof.



Jalonen pozval do kempu pred šampionátom viacerých hráčov, ktorým sa skončili povinnosti v zámorí. Z rôznych dôvodov však odmietli účasť na MS napríklad kanonier Winnipegu Patrik Laine, útočník Floridy Aleksander Barkov, či obrancovia Rasmus Ristolainen z Buffala a Olli Määttä z Pittsburghu. Kostru kádra tak tvorí 14 hráčov z domácej súťaže, ktorých doplnili hokejisti zo švajčiarskej a švédskej ligy či KHL. Z NHL prišli len málo skúsení mladíci Henri Jokiharju z Chicaga a Juho Lammikko z Floridy.



Podľa Krištofa to však neznamená, že "Suomi" majú slabý káder a rozhodne ich netreba podceňovať. "Áno, veľa hráčov z NHL sa ospravedlnilo, ale majú tam mnoho chalanov z fínskej súťaže, z KHL, zo švédskej ligy. Takže svoju kvalitu majú a určite to nie je slabý tím," povedal pre TASR.



Dvadsaťpäťročný center mohol pred sobotňajším súbojom (20.15 h) rozdávať rady svojim spoluhráčom i realizačnému tímu. V krajine "tisícich jazier" pôsobí s dvojročnou prestávkou už od sezóny 2011/12 a súčasný káder Fínska pozná veľmi dobre. Nečudo, veď v ňom figurujú jeho spoluhráči z Kärpätu Oulu brankár Veini Vehviläinen a obrancovia Atte Ohtamaa, Jani Hakanpää, navyše asistent v reprezentácii je jeho hlavný tréner z klubu Mikko Manner. "Veľa ďalších chalanov je tam z SM-liigy, takže ich celkom dobre poznám. Viem, čo od nich čakať a určite to bude ťažký zápas."



Podľa jeho slov bude najdôležitejšie držať krok s povestnými fínskymi rýchlymi korčuliarmi. "V tom sú vždy veľmi silní. Musíme sa im v tom vyrovnať, potom môžeme hrať aj niečo smerom dopredu. Pretože, ak vás prekorčuľujú a nemáte puk na paliciach, tak sa proti ním hrá veľmi ťažko," upozornil.



Tréner Fínov Jukka Jalonen už nepočíta pre šampionát na Slovensku so žiadnymi ďalšími posilami. Deň pred jeho štartom zapísal na oficiálnu súpisku plný počet 22 korčuliarov a troch brankárov.