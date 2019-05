Kubalík krízu nepripustil, Orlov sa pýšil výkonom v obrane

Kubalík pritom strelil dvojnásobným obhajcom titulu druhý z piatich českých gólov, skóroval potom tiež proti Nórom a celkovo sa blysol aj tromi asistenciami.

Bratislava 13. mája (TASR) - Český hokejista Dominik Kubalík nepripúšťa, že jeho tím zastihol kritický deň na MS už v treťom zápase. Napriek tomu, že gól nestrelilo mužstvo, ktoré v predchádzajúcich dvoch dueloch "nasúkalo" 12 kusov, pričom najmä zápas proti Švédom nebol žiadna prechádzka.



Kubalík pritom strelil dvojnásobným obhajcom titulu druhý z piatich českých gólov, skóroval potom tiež proti Nórom a celkovo sa blysol aj tromi asistenciami. V pondelok proti Rusom však 0:3. "Ja si myslím, že takto sa to nedá brať. To, že prehráme, to sa môže stať, samozrejme mrzí nás to a určite si zápas riadne zanalyzujeme, kde boli naše najväčšie chyby," zdôraznil pre TASR český útočník.



Jeho tím ale viditeľne nebol vo svojej koži po tom, čo nezachytil v úvode rytmus zápasu. Scenár tak napísali Rusi: "Áno, začali sme pomalšie, proste nie tak, ako sme si povedali, že budeme hrať. Oni vyťažili z protiútokov, ktoré sme im našimi chybami umožnili."



Naopak, Dmitrij Orlov žiaril v pozápasovej mix-zóne nadšením. Rusi síce jasne vyhrali aj predchádzajúce zápasy, ale proti Nórom a Rakúšanom v niektorých fázach zaostali za svojimi možnosťami.



"Toto bol samozrejme zatiaľ náš najlepší výkon na turnaji. V obrannom pásme sme na rozdiel od predchádzajúcich zápasov neváhali, nedovolili sme ťažkému súperovi veľa nebezpečných situácií a ak, brankár Vasilevskij nás podržal. Ani my sme to nemali ľahké, Česi prehusťovali stredné pásmo a tak sme sa nedostávali k našim kombináciám až tak často. Verím, že sa ešte budeme zlepšovať, nie je to ľahké na takomto turnaji, kde má každý svoj plán. Je to dlhý proces a veľa zápasov."