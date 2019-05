Lunter tvrdí: Sme skvelá partia, snáď sa prikloní aj šťastie

Podobne ako po úvodnom víťazstve nad USA (4:1), aj po prehre s Kanadou si hráči uvedomovali, že nemá význam myslieť na zápas dlhšie než do polnoci.

Košice 14. mája (TASR) - Na zápas s Kanadou viac nemyslieť a vziať si z neho to pozitívne. O to sa pred duelom s Nemeckom (v stredu od 20.15) budú snažiť slovenskí hokejisti. Útočník Mário Lunter verí, že v ďalšom priebehu MS budú kvalitné výkony tímu podporené aj dávkou hokejového šťastia.



To sa od nich viackrát odklonilo v zápase s Kanadou, ktorý prehrali 5:6 gólom necelé dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času. Slováci statočne vzdorovali favoritovi, vo vyrovnanom zápase mu dvakrát gólovo odskočili, ale nestačilo to. "Som rád, že sme s nimi držali krok. Je to škoda, mrzí to. Ja som však veľmi hrdý na tento tím, ťaháme za jeden povraz. Verím, že keď budeme takto hrať aj naďalej, tak sa to povestné šťastie prikloni aj na našu stranu," poznamenal útočník Lunter.



Ten bol jedným zo štvorice hráčov, ktorým tréner Craig Ramsay veril v kľúčovom oslabení v závere zápasu. Kanaďania v ňom však potvrdili, že presilovky sú ich silnou zbraňou a rozhodujúci úder si načasovali ideálne. "Mrzí ma to o to viac, že chodievam na oslabenia. Ten puk tam musíme "zožrať," preto taký gól veľmi mrzí," poznamenal Lunter.



Podobne ako po úvodnom víťazstve nad USA (4:1), aj po prehre s Kanadou si hráči uvedomovali, že nemá význam myslieť na zápas dlhšie než do polnoci. "Predtým sme dvakrát dokázali, že vieme hrať so silnými súpermi. Preto sme aj do zápasu s Kanadou išli s cieľom vyhrať. Mrzí nás to veľmi, lebo to bol vyrovnaný zápas, ktorý rozhodlo naše oslabenie v závere zápasu," uviedol útočník Marko Daňo. Sled zápasov na MS pokračuje v rýchlom tempe a Slováci už myslia na Nemcov, ktorí budú v stredu večer ich štvrtý súper. "Stretol sa super tím, skvelá partia. Z tých výkonov si musíme vziať to pozitívne. Na súperov sa nepozeráme, naplno ideme do každého zápasu. Verím, že to dotiahneme do víťazného konca už v najbližšom zápase proti Nemecku," dodal Lunter.