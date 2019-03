Marián Hossa a Patrik Eliáš budú ambasádormi hokejových MS 2019

Bývalí vynikajúci útočníci a víťazi Stanleyho pohára prijali ponuku od oficiálneho sponzora MS a pomôžu spropagovať svetový šampionát, ktorý sa uskutoční 10. až 26. mája v Bratislave a Košiciach.

Bratislava 12. marca (TASR) - Ambasádormi hokejových majstrovstiev sveta 2019 na Slovensku budú Marián Hossa a Patrik Eliáš. Bývalí vynikajúci útočníci a víťazi Stanleyho pohára prijali ponuku od oficiálneho sponzora MS a pomôžu spropagovať svetový šampionát, ktorý sa uskutoční 10. až 26. mája v Bratislave a Košiciach.



Hossu a Eliáša predstavila v utorok v novej úlohe spoločnosť Coca-Cola, oficiálny sponzor MS 2019 v hokeji. "Veľmi ma teší, že sa moje meno spojilo s touto značkou, najmä pri podujatí, akým sú hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku. Mali sme s Patrikom skvelý čas pri nakrúcaní rôznych klipov, ktoré súvisia s MS. Ako malé deti sme si užívali hokejový šampionát pri obrazovkách, spali sme pred televízorom, aby sme mohli sledovať zápasy. Rád som vtedy fandil Fínom, obdivoval som švédskeho útočníka Matsa Sundina," prezradil Marián Hossa, ktorý štartoval na ôsmich majstrovstvách sveta, no medaila mu v zbierke chýba.



Často sa na MS nemohol zúčastniť, lebo so svojím zámorským klubom bojoval v play off NHL. S Chicagom získal trikrát Stanleyho pohár. Naposledy sa na šampionáte zúčastnil práve v roku 2011, keď sa konal rovnako na Slovensku, domáci tím nabitý osobnosťami vtedy však nedokázal postúpiť do štvrťfinále. "Na MS 2011 sme sa s chalanmi z NHL veľmi tešili, preto ma až tak nemrzelo, keď sme s klubom vypadli v play off. Očakávania nás hráčov i verejnosti boli obrovské. Asi sa nám zviazali ruky, každý veľmi chcel, napokon sa stal však presný opak toho, ako sme si to predstavovali. Veľmi nás to v kabíne mrzelo. Rovnako ma škrelo, keď nám unikla medaila na MS 2004 v Česku a ZOH 2010 vo Vancouveri. Teraz si domáce MS užijem trochu z iného pohľadu," uviedol Hossa, ktorý oficiálne ukončil hráčsku kariéru minulý rok. Venuje sa aj mimohokejovým aktivitám, spolu s bratom Marcelom založili neziskovú organizáciu Hoss Heroes podporujúcu znevýhodnené skupiny spoločnosti.



Aj druhý ambasádor Coca-Coly pre MS 2019 Patrik Eliáš sa už predstavil na svetovom šampionáte na Slovensku. V roku 2011 vybojoval v českom drese bronz. "Zišiel sa nám na šampionáte vtedy fantastický tím. Mali sme skvelú formu, cítili sme podporu okrem českých aj slovenských fanúšikov, akurát nám nevyšiel jeden zápas, pre ktorý sme nepostúpili do finále. I tak to vo mne zanechalo výborný zážitok, jeden z najkrajších v mojej kariére. Aj vďaka fanúšikom to boli vydarené MS," povedal na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave bývalý dlhoročný útočník New Jersey, ktorý s Devils dvakrát vybojoval Stanleyho pohár. Na MS štartoval štyrikrát, v zbierke má dve bronzové medaily. "Aj na tie nadchádzajúce MS sa veľmi teším. Prvýkrát som svoje meno spojil s nejakou značkou, som rád, že s takou známou po celom svete. Atmosféra pri nakrúcaní bola fantastická, bola pre mňa česť spolupracovať s Mariánom, ktorého uznávam ako hokejistu i človeka," dodal Eliáš, ktorý sa po skončení hráčskej kariéry venuje rôznym mimohokejovým projektom, je aj vyslanec dobrej vôle UNICEF.