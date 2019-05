Nagya škrie predčasný koniec, rozlúčku si užil

Košice 21. mája (TASR) - Hoci by si ešte trúfol aspoň dva roky, stačilo. Boľavé telo povedalo stop a je čas prenechať žezlo mladším. Ladislav Nagy oslávi 1. júna 2019 okrúhlu štyridsiatku a zápas proti Dánsku na domácich MS v Košiciach bol pre neho posledný v hráčskej kariére.Organizátori mu priamo po zápase v Steel Aréne pripravili krásnu rozlúčku. Moderátor zreprodukoval jeho kariéru, na kocke sa objavili videá s pamätnými momentmi a potom prišiel na ľad Generálny manažér Miroslav Šatan, prezident zväzu Martin Kohút aj Nagyova manželka a obe deti. Diváci mu niekoľkokrát predviedli potlesk postojačky. Sám hráč vnímal rozlúčku emotívne, ale podľa vlastných slov na neho všetko doľahne až na druhý deň.Práve z jeho hokejky padol víťazný gól Slovákov v ich záverečnom zápase na MS 2019 a bola to pekná bodka za kariérou. Skúsený útočník však nebol spokojný. Vždy chcel dosiahnuť viac a o tom, aký je maximalista, svedčia aj jeho slová tesne po zápase.Diváci pripravili slovenskému hokejistovi búrlivé ovácie, na ľad mu prišli poďakovať aj jeho najbližší, manželka s deťmi.Nagy vedel už pred rozhodujúcim gólom v nájazdoch, ako ho zakončí:Puk zo zápasu si Nagy odloží do vitrínky, ale výsledok z domáceho šampionátu ho bude dlho mrzieť. Nemrzí ho však rozhodnutie skončiť s hokejom.usmial sa.Nagy odohral na medzinárodnej scéne celkovo 122 zápasov, v ktorý strelil 36 gólov. Predstavil sa na ôsmich majstrovstvách sveta, z ktorých má jedno zlato (2002) a jeden bronz (2003). Dvakrát štartoval na MS hráčov do 20 rokov (bronz 1999), raz na "osemnástkach." Predstavil sa aj na Svetovom pohári (2004) a v roku 2018 reprezentoval na zimnej olympiáde v Pjongčangu.Vrcholom jeho reprezentačnej kariéry bolo zlato z MS v Göteborgu, obdobného úspechu na klubovej scéne sa však nedočkal. Na majstrovský titul nedosiahol ani v materskom HC Košice, v ktorého drese strávil aj záverečné tri sezóny aktívnej kariéry. Ako kapitán viedol "oceliarov" v rokoch 2016-2019, no tím vo všetkých troch sezónach stroskotal už vo štvrťfinále najvyššej domácej súťaže.Nagy zanechal výraznú stopu vo viacerých prestížnych súťažiach vrátane NHL. V nej sa objavil v dresoch St. Louis Blues, ktorý ho v roku 1997 draftoval zo 177. miesta, ale aj Phoenixu Coyotes, Dallasu Stars a Los Angeles Kings. V NHL odohral celkovo 453 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 117 gólov, 198 asistencií a 315 kanadských bodov.Po sezóne 2007/2008 sa rozhodol pre odchod do KHL a následne odohral dve sezóny za Severstaľ Čerepovec. Postupne si ešte zahral za HK Poprad, švédske MoDo Örnsköldsvik, Lev Poprad a Dinamo Minsk v KHL a fínsky Jokerit Helsinki. Po dvoch sezónach vo farbách Slovana Bratislava v KHL sa rozhodol pre návrat do Košíc.