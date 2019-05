Nemcov v utorok posilní brankár Grubauer

Dvadsaťsedemročný gólman priletí do Košíc v nedeľu. Tímu trénera Toniho Sönderholma však pomôže najskôr v utorkovom dueli proti Francúzsku.

Košice 11. mája (TASR) – Hokejistov Nemecka posilní na majstrovstvách sveta brankár Philipp Grubauer z Colorada Avalanche. Jeho tím vypadol v 2. kole play off NHL, keď v 7-zápasovej sérii podľahol San Jose Sharks 3:4 na zápasy.



Tímu trénera Toniho Sönderholma však pomôže najskôr v utorkovom dueli proti Francúzsku. "Posilní nás jeden z najlepších brankárov NHL uplynulých mesiacov. Phillip je silná osobnosť, čo nepochybne pozdvihne morálku v tíme," povedal podľa agentúry dpa Söderholm.



Grubauer sa v kádri strieborných medailistov zo zimných olympijských hier 2018 pripojí k trojici hráčov z NHL. Nemci vstúpia do turnaja v košickej A-skupine dnes o 16:15 duelom s Veľkou Britániou. Proti Slovensku nastúpia v stredu 15. mája. o 20.15.