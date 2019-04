Slovenskí hokejisti prehrali v príprave s Nemeckom

Nemecko - Slovensko 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)



Góly: 15. Bergmann (J. Müller, Ziegler), 16. Tuomie (Bokk), 33. Noebels (Schopper, Daschner) - 25. Cingel (Liška). Rozhodovali: Bauer, Kohlmüller - A. Galgon, C. Galgon, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 5845 divákov



Nemecko: Treutle - Daschner, Schopper, Nowak, J. Müller, Wagner, Weber, Bittner, Krupp - Pföderl, Loibl, Bergmann - Bokk, Michaelis, Tuomie - Ziegler, Fauser, Wohlgemuth - Elsner, Noebels, Höfflin - Kurth



Slovensko: Košarišťan - Čajkovský, Sersen, Martin Chovan, Fehérváry, Štajnoch, Koch, Grman, Rosandič - Tybor, Sukeľ, Puliš - Bakoš, Michal Chovan, Nagy - Paulovič, Cingel, Liška - Svitana, Buc, Bondra

Garmisch-Partenkirchen 13. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj v druhom zápase v rámci Euro Hockey Challenge v Nemecku. V Garmisch-Partenkirchene v sobotu podľahli domácemu výberu 1:3.Nemci o svojom triumfe rozhodli už v prvej tretine, ktorú vyhrali 2:0. V druhom dejstve slovenskí hokejisti znížili zásluhou Lukáša Cingela, ale ďalší gól už na rozdiel od svojho súpera nepridali.V ďalšej fáze záverečnej prípravy pred MS sa slovenskí hokejisti predstavia v Rakúsku. S domácou reprezentáciou zohrajú dva zápasy, prvý 19. apríla o 18.00 v Salzburgu. O deň neskôr o 17.30 h je na programe odveta v Innsbrucku.Pred zápasom si obe mužstvá uctili symbolickou minútou ticha Jána Staršieho, ktorý zomrel v sobotu vo veku 85 rokov. Nemci začali o čosi lepšie, Košarišťan mal po piatich minútach tri zákroky, slovenskí hokejisti sa pred bránku dostávali menej.Domáci strelili aj gól, ale ten po konzultácii s videorozhodcom neplatil pre vysokú hokejku. Zverenci Craiga Ramsayho sa prebrali po akcii Michala Chovana a následnej strele Sersena z dobrej pozície. Košarišťan vytiahol pekný semafor po strele Bokka v 13. minúte.O dve minúty neskôr už nestačil na zakončenie Bergmanna, ktorý otvoril skóre. Prevahu nemeckých hokejistov v prvej tretine zvýraznil o ďalších 80 sekúnd neskôr Tuomie, ktorý upravil na 2:0.V druhej časti sa Slováci zlepšili, pridali najmä v pohybe. V 25. minúte išiel na trestnú lavicu Fehérváry a v oslabení znížil po výbornej práci Lišku jeho spoluhráč Cingel. V polovici duelu sa do úniku dostal Michal Chovan, ale z pravej strany nezakončil presne.Nemeckí reprezentanti si na svoju šancu počkali do 33. minúty, keď Noebels opäť zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Ramsayho zverenci mali krátko nato početnú výhodu, ale gól už diváci v druhej tretine nevideli. Najbližšie mal k nemu Paulovič, sám pred brankárom po prihrávke Nagya namieril iba do betónov.V tretej tretine sa Slováci v útoku presadzovali veľmi ťažko. Nemecká defenzíva bola veľmi pevná, od domácich hráčov navyše hrozilo nebezpečenstvo z protiútokov. Jednu z mála šancí mal Liška, ale nedokázal doraziť puk do siete po strele Puliša.V zostávajúcom čase sa už toho veľa neudialo okrem šance Nagya štyri minúty pred koncom. Kapitán slovenského výberu utiekol po pravej strane, ale v ideálnej príležitosti prestrelil bránku. Nemci si náskok udržali aj v power play Slovákov a po štvrtkovom víťazstve si pripísali druhý triumf.