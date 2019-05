Lotyši vyhrali súboj o piate meisto v B-skupine

Nórsko - Lotyšsko 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)



Góly: 16. Lindström (Holös, Martinsen) – 23. Indrašis (Balcers, Blugers), 47. Jaks (Balinskis, Indrašis), 48. Marenis (Kulda, Balcers), 55. Keninš (Indrašis). Rozhodovali: Nikolic (Rak.), Rantala (Fín.) - Lazarev (Rus.), Malmqvist (Švéd.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 8965 divákov.



Nórsko: Haukeland - Bonsaksen, Holös, Lesund, Espeland, Johannesen, Bull, Kaasastul - Thoresen, Olimb, Olden - Röymark, Haga, Trettenes - Martinsen, Lindström, Reichenberg - Forsberg, Roest



Lotyšsko: Merzlikins - Freibergs, Cibulskis, Jaks, Balinskis, Kulda, Sotnieks, Zile – Darzinš, Bluegers, Balcers - Rob. Bukarts, Indrašis, Keninš - Meija, Bičevskis, Rih. Bukarts - Dzierkals, Gegeris, Marenis

Tabuľka B-skupiny:



1. Rusko 6 6 0 0 0 29:3 18*



2. Česko 7 6 0 0 1 39:14 18*



3. Švédsko 6 5 0 0 1 37:14 15*



4. Švajčiarsko 7 4 0 0 3 27:14 12*



---------------------------------------



5. Lotyšsko 7 3 0 0 4 21:20 9



6. Nórsko 7 2 0 0 5 19:33 6



7. Taliansko 7 0 1 0 6 5:48 2



---------------------------------------



8. Rakúsko 7 0 0 1 6 9:40 1**







* - postup do štvrťfinále



** - vypadnutie z A-kategórie

Bratislava 21. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zdolali vo svojom záverečnom zápase na 83. MS Nórsko 4:1 a v bratislavskej B-skupine obsadili so ziskom deviatich bodov piatu priečku. V súboji dvoch tímov, ktoré stratili šancu na postup už predtým, rozhodli o svojom víťazstve tromi gólmi v tretej tretine. Nóri skončili so šiestimi bodmi na 6. mieste.Priamy súboj o 5. miesto v skupine priniesol od úvodu ofenzívny hokej. V prvej tretine mali strelecky jasne navrch Lotyši, ale do vedenia išiel súper zásluhou Lindströma, ktorý výstavne trafil nad lapačku Merzlikinsa. Pobaltský tím pokračoval v aktivite a dočkal sa v 23. min. takisto v presilovke, o vyrovnanie sa postaral Indrašis.Lotyšský nápor narastal, výborné zákroky však predvádzal Haukeland, ktorý držal "vikingov" v hre. Odolával až do 47. min., keď ho v rýchlom slede prekonali Jaks a Marenis. Výhru poistil v 55. minúte gólovou dorážkou Keninš.