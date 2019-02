Organizátori hokejových MS 2019 chcú obmedziť tvorbu odpadu

Riaditeľ Organizačného výboru 2019 IIHF MS 2019 Igor Nemeček chce ekologickejší šampionát aj v súvislosti so skúsenosťami z MS 2011, kedy počas šampionátu vznikalo obrovské množstvo odpadu.

Bratislava 1. februára (TASR) - Návštevníci hokejových MS 2019 v Bratislave a Košiciach budú separovať odpad nielen na zimných štadiónoch, ale aj vo fanzónach. Prevádzkovatelia reštauračných zariadení budú podávať jedlá a nápoje v recyklovateľných odpadoch, fanúšikov čaká aj niekoľko tematických edukačných besied. Pomôže s nimi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽPSR), ktoré prijalo ponuku organizátorov zapojiť sa do akcie.



Na piatkovom brífingu v Bratislave pripomenuli riaditeľ Organizačného výboru 2019 IIHF MS 2019 Igor Nemeček i podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos, potrebu separácie odpadu. Pred začiatkom brífingu si symbolicky pripili recyklovanou vodou z pohárov z recyklovaného materiálu. "Som rád, že Ministerstvo ŽP spolupracuje s MS. Sústredíme sa na odpadové hospodárstvo. Aby počas MS vznikalo čo najmenej odpadu. Druhá rovina je edukačná, vo fanzónach chceme vysvetľovať, prečo je dôležité odpad recyklovať a prečo je dôležité žiť v čistej krajine. Budem rád, ak nás fanúšikovia podporia a budú siahať po ekologických materiáloch. Chceme si povedať, že nevyhrávame len na ľade, ale aj pri ochrane životného prostredia. Ľuďom treba túto problematiku približovať a MS sú skvelou príležitosťou robiť osvetu. Voči životnému prostrediu máme povinnosti," povedal Sólymos.



Igor Nemeček chce ekologickejší šampionát aj v súvislosti so skúsenosťami z MS 2011, kedy počas šampionátu vznikalo obrovské množstvo odpadu. "Chcem poďakovať ministrovi za to, že sa do tejto aktivity zapojili. Idea prišla asi pred rokom. Nezmeníme všetko, čo by sme chceli, ale chceme viac poukázať na dôležitosť recyklácie. V roku 2011 vzniklo veľa odpadu a to nás podnietilo k tomuto kroku. Fanzóny v Bratislave a v Košiciach budú ponúkať jedlá a nápoje v recyklovateľných odpadoch. Budeme rokovať aj s bufetármi na štadióne, aby sa pripojili. Do kabín dáme plastikové fľaše, to sa inak urobiť nedá, ale ostatné pôjde do recyklovateľných odpadov," vysvetlil Nemeček, ktorý si od akcie sľubuje, že ju fanúšikovia pochopia a budú v separovaní pokračovať aj po MS. "Budeme mať aj edukatívne prednášky vo fanzónach, aby ľudia separovali odpad v domácnostiach. Vidíme, ako je svet a oceány zaplavený odpadom, musíme všetci niečo robiť. Chceme naštartovať ľudí nielen na Slovensku."



Podporu "zeleným" majstrovstvám vyslovila aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), ktorá už dlhodobo podporuje podobné akcie. Organizačný výbor MS na Slovensku verí, že k lepšej propagácii pomôžu aj fanúšikovia z krajín, kde sa odpad separuje precízne už niekoľko rokov. "V IIHF je environmentálna komisia, ktorá má záujem organizovať takéto veci. Chceme naozaj čo najviac ušetriť na rôznych veciach. Takáto akcia ešte nikde nebola. Vieme, že v severských krajinách je to automatické, ale tieto MS budú aj náučné, my budeme prví, ktorí niečo takéto pripravili. IIHF to akceptuje a bude tlačiť na naše kroky aj v budúcnosti. Chceme vytvoriť podmienky, aby boli k dispozícii koše, vo fanzónach budeme vysvetľovať, prečo je to dôležité," uzavrel Nemeček.