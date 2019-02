Proti Bielorusku nedohrali traja Slováci, najváženší je stav Špirka

Lamper odstúpi z hry po tvrdom náraze do konštrukcie bránky, Štajnoch mal problémy s nohou.

Bratislava 8. februára (TASR) - Traja slovenskí hokejisti nedohrali štvrtkový úvodný zápas turnaja Kaufland Cup 2019 proti Bielorusku. Z hry postupne odstúpili Patrik Lamper, Martin Štajnoch a Rastislav Špirko. Najvážnejší je stav Špirka.



Lamper odstúpi z hry po tvrdom náraze do konštrukcie bránky, Štajnoch mal problémy s nohou. V bolestiach však odkríval z ľadu Špirko. "Lamper má zrejme zlomený nos, ale aj narazený členok. Štajnocha trápi koleno, najvážnejšie to vyzerá so Špirkom. Jeho koleno nevyzerá dobre a bude to zrejme vážnejšie. Na turnaji už pokračovať nebude. Všetkých hráčov ešte čaká vyšetrenie magnetickou rezonanciou, Lampera aj röntgen," povedal pre TASR lekár tímu Radoslav Zamborský.