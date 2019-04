Slováci zdolali Rakúšanov po nájazdoch

Rakúsko - Slovensko 1:2 pp a sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 25. Zwerger (Hofer) - 2. Bakoš (Studenič, Chovan), rozhodujúci sn: Bakoš. Rozhodovali: Grubner, Ofner - Nothegger, Sparer, vylúčení: 8:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Rakúsko: Kickert - Maier, Lindner, Schlacher, Payr, Kirschläger, Jakubitzka, Vallant, Matzka - Ulmer, Baumgartner, Ganahl - Hofer, Haudum, Zwerger - Cijan, Gaffal, Macierzynski - Pöschmann, Maxa, Wachter



SR: Hudáček - Štajnoch, Čajkovský, Fehérváry, Ďaloga, Sersen, Koch, Grman, Rosandič - Svitana, Špirko, Puliš - Studenič, Kytnár, Chovan - Bakoš, Sukeľ, Liška - Bondra, Buc, Cingel



Innsbruck 20. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili aj v druhom zápase Euro Hockey Challenge nad výberom Rakúska. Po piatkovom triumfe 5:1 v Salzburgu vyhrali aj v sobotu v Innsbrucku 2:1 po samostatných nájazdoch.Slováci sa dostali do vedenia už v 2. minúte po góle Martina Bakoša, domáci v druhej tretine vyrovnali zásluhou Dominica Zwergera. Zápas napokon v nájazdovom rozstrele rozhodol Bakoš.V rámci záverečnej prípravy na MS to bol pre zverencov Craiga Ramsayho druhý triumf z piatich duelov. V predchádzajúcich stretnutiach podľahli Slováci v Topoľčanoch Švédsku 0:4, pred týždňom prehrali oba zápasy s Nemeckom 1:2 a 1:3. V predposlednej fáze prípravy čaká slovenských hokejistov dvojzápas proti Českej republike 26. apríla o 18.00 h v Trenčíne a o deň neskôr v rovnakom čase v Nitre.Slováci začali rovnako ako v piatok, aktívne. Už po ôsmich sekundách hrali prvú presilovku, ktorá sa po minúte trvania zdvojnásobila. V početnej prevahe naservíroval Studenič puk Bakošovi a Slovensko viedlo 1:0. Vzápätí sa dvakrát vylučovalo aj na druhej strane, ale pri najväčšej šanci Rakúska zasiahol výborne Hudáček.V ďalšom priebehu prvého dejstva diváci pekný hokej nevideli, hru kúskovali časté vylúčenia, ale zverenci Craiga Ramsayho si zaslúžene niesli do kabín tesný náskok.Rozpačitý úvod druhej tretiny oživila akcia Cingela v 24. minúte, slovenský útočník sa natlačil pred bránku z pravej strany, ale nezakončil presne. Ten istý hráč bol aj na konci ďalšej akcie, Kickert vytiahol efektný zákrok lapačkou. Rakúšania vzápätí odpovedali po ojedinelej útočnej akcii a Zwerger našiel medzeru vedľa Hudáčka - 1:1.Domáci sa po góle osmelili, začali sa viac tlačiť dopredu, ale ich aktivita dlho netrvala. Slovenskí hokejisti sa v ofenzíve dostávali do zakončenia, ale Rakúšania hrali veľmi obetavo a zblokovali množstvo striel. Päť minút pred koncom druhého dejstva ušiel slovenskej obrane Zwerger, ale Hudáček tento súboj zvládol lepšie.V sieti neskončila ani strela Rosandiča na druhej strane, zastavila ju žŕdka. Záverečnú gólovú šancu druhej tretiny mal Hofer, keď sa dostal pred slovenského brankára, no prestrelil.V tretej tretine to bol opäť veľký boj slovenskej ofenzívy s rakúskou obranou, ale Ramsayho zverencom chýbalo viac kreativity. Hudáček mal málo práce, domáci čakali na šance po rýchlych brejkoch.Štyri minúty pred koncom mali Slováci ideálnu možnosť rozhodnúť zápas v presilovke 4 na 3. Výborne v nej mieril Bakoš, ale Kickert sa vyznamenal. Rozhodnutie nepriniesla ani krátka klasická presilovka 5 na 4 a zápas dospel do predĺženia.V ňom sa hralo vo formáte 3 proti 3, prvé sekundy patrili domácim. Potom prišli šance Bakoša a Feherváryho, gól dostal do siete až Buc, no arbitri ho neuznali pre vysokú hokejku. Duel napokon rozhodol až nájazdový rozstrel. Úspešnými strelcami boli za Slovensko Michal Chovan, Martin Bakoš a Marián Studenič, domáci sa presadili iba raz.