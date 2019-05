Ramsay bol z výkonu nadšený, no upozornil, že je to len prvý krok

Domáci reprezentanti v prvom zápase prelomili negatívnu sériu s USA na vrcholných podujatiach, keď po troch prehrách triumfovali prvýkrát od roku 2016.

Košice 11. mája (TASR) - Vynikajúci hokej pred fantastickou kulisou, úvodný duel Slovákov na domácich majstrovstvách sveta zniesol najvyššie kritériá. Vysoký triumf 4:1 nad favoritom čakal málokto, o to väčšie "šialenstvo" vypuklo po záverečnom hvizde v Steel Aréne a následne v uliciach a baroch Košíc.



Kým fanúšikovia v piatok večer bujaro oslavovali do skorého rána, hráči na to mali na len chvíľku a už mysleli na druhú prekážku na ceste za úspechom.



Ramsayho zverenci predviedli proti jednému z favoritov na medaily naozaj výborný výkon. Nielenže dokázali ustrážiť hviezdnych hráčov ako Patrick Kane, Jack Eichel, či Johnny Gaudreau, ale svojím výkonom ich v druhej tretine úplne zaskočili. Američania mali niekoľko minút vôbec problémy dostať sa pred brankára Patrika Rybára. Hlavný tréner nešetril slovami chvály.



"Toto je to, o čom už dva roky hovoríme. Mali sme poriadny bekčeking, výbornú hru bez puku, dobrú prácu s hokejkami, prihrávky, žiadne medzery v prechode a protiútoky. Robili sme to dobre a robili sme to ako celá skupina," povedal.



Jeho zverenci tak rozbehli domáci šampionát výborne a triumf nad favoritom zavial do tímu a najmä medzi fanúšikov vlnu optimizmu, že Slovensko by sa mohlo prvýkrát od roku 2013 konečne prebojovať medzi najlepšiu osmičku. Ramsay však varoval, že cesta je ešte veľmi náročná. "Nanešťastie, stále je to len prvý krok, ešte nás čaká dlhá cesta a na to musíme takýto výkon zopakovať hneď v sobotu proti Fínsku."



Aj severania odštartovali svoju púť na MS úspešne a taktiež zaskočili favorita. Napriek absenciám veľkého množstva hráčov z NHL zdolali Kanadu 3:1. Navyše, v porovnaní so Slovákmi majú pred vzájomným zápasom o takmer štyri hodiny viac na oddych. Podľa mladého obrancu Martina Fehérváryho by to však nemal byť problém, naopak vysoký triumf nad favoritom dodal energiu navyše.



"Síl na Fínov je určite dosť. Nemohli sme mať lepší začiatok. Ukázali sme, na čo máme a že pokiaľ budeme hrať tímovo, tak dokážeme hrať vyrovnané zápasy s favoritmi. Dobre sa na nich pripravíme a musíme hrať koncentrovane celých 60 minút, ako proti USA," uviedol.



Slováci mali v prvom zápase oporu v publiku, ktoré vytvorilo v Steel Aréne vynikajúcu atmosféru a hnalo ich celý zápas vpred. Na to sa spoliehajú aj proti Fínsku. "Diváci boli úžasní a veľmi nám to pomohlo. V tých momentoch, keď nás zatlačili, to bola veľká vzpruha. Ďakujeme im za podporu," uviedol útočník Marko Daňo.



Domáci reprezentanti v prvom zápase prelomili negatívnu sériu s USA na vrcholných podujatiach, keď po troch prehrách triumfovali prvýkrát od roku 2016. V druhom stretnutí s Fínskom sa pokúsia o čosi podobné, s tým rozdielom, že proti "Suomi" ťahajú až deväťzápasovú sériu prehier - na víťazstvo čakajú Slováci od MS 2004.



"S každým sa dá hrať, keď sa bojuje a keď sa dodržiava, čo treba. Zdolali sme Ameriku, no tu sa to len začína, musíme stále takto bojovať, ísť do toho so srdiečkom a ísť jeden za druhého. Potom to bude super," dodal Ladislav Nagy.