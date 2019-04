Ramsay povolal do reprezentácie na MS sedem nových hráčov

Aktualizovaná nominácia SR na tréningový kemp v Piešťanoch a dvojzápas Euro Hockey Challenge proti Nemecku:



Brankári: Andrej KOŠARIŠŤAN (HC Nové Zámky, štarty v reprezentácii/góly: 3/0), Július HUDÁČEK (Spartak Moskva, Rus./KHL, 43/0), Denis GODLA (KalPa Kuopio, Fín., 7/0)



Obrancovia: Michal ČAJKOVSKÝ (Dinamo Moskva, Rus./KHL, 48/5), Mário GRMAN (Slovan Bratislava, KHL, 17/0), Patrik KOCH (HC Košice, 4/0), Martin CHOVAN (HC 07 Detva, 8/1), Mislav ROSANDIČ (Mountfield HK, ČR, 12/0), Michal SERSEN (Slovan Bratislava, KHL, 115/9), Martin ŠTAJNOCH (Red Bull Salzburg, Rak/EBEL, 23/0), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd., 18/1)



Útočníci: Martin BAKOŠ (HK Soči, Rus./KHL, 60/12), Dávid BUC (Slovan Bratislava, KHL, 27/2), Lukáš CINGEL (Mountfield HK, ČR, 52/4), Michal CHOVAN (HKM Zvolen, 8/1), Milan KYTNÁR (HKM Zvolen, 13/0), Rastislav ŠPIRKO (HKM Zvolen, 41/4), Adam LIŠKA (Slovan Bratislava, Rus./KHL, 3/0), Patrik SVITANA (HK Poprad, 22/1), Dávid BONDRA (HK Poprad, 21/4), Ladislav NAGY (HC Košice, 109/33), Matej PAULOVIČ (Mountfield HK, ČR, 19/3), Radovan PULIŠ (HC 07 Detva, 11/4), Matúš SUKEĽ (Slovan Bratislava, KHL, 15/0), Radoslav TYBOR (Vítkovice, ČR, 42/4)



Realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan



Manažérka: Zuzana Chrenková



Hlavný tréner: Craig Ramsay



Asistent trénera: Róbert Petrovický



Asistent trénera: Michal Handzuš



Asistent tréner: Andrej Podkonický



Tréner brankárov: Ján Lašák



Video analytik: Igor Andrejkovič



Kondičný tréner: Róbert Bereš



Lekár: Pavol Lauko



Fyzioterapeut: Vladimír Čavojec



Fyzioterapeut: Andrej Foltýn



Výstrojový manažér: Rastislav Ladecký



Výstrojový manažér: Ľuboš Ondrejka



Média manažér: Peter Jánošík



Bratislava 6. apríla (TASR) - Do kádra slovenskej reprezentácie v príprave pred domácimi MS (10. - 26. mája) dostalo pozvánku sedem nových hokejistov. Michal Chovan, Milan Kytnár a Rastislav Špirko prídu z HKM Zvolen a Patrik Svitana a Dávid Bondra z HK Poprad po vypadnutí ich tímov z Kaufland play off Tipsport Ligy. Do tímu pribudnú aj obrancovia Patrik Koch z HC Košice a Martin Fehérváry zo švédskeho HV 71.V porovnaní s predchádzajúcou nomináciou nefigurujú v kádri obrancovia Adam Jánošík a Peter Trška a útočníci Dávid Gríger, Andrej Kudrna a Tomáš Mikúš.Realizačný tím doplní tréner Zvolena Andrej Podkonický, ktorý bude na MS asistentom hlavného kouča Craiga Ramsayho spoločne s Róbertom Petrovickým a Michalom Handzušom. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.Slováci majú na programe tri dvojzápasy v rámci série Euro Hockey Challenge. Nemci ich preveria v Garmisch-Partenkirchene a Kaufbeurene (11. a 13. apríla), Rakúšania v Salzburgu a Innsbrucku (19. a 20. apríla) a proti Česku nastúpia v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla). Duel proti Veľkej Británii odohrajú v Poprade (4. mája 2019) a generálkou na MS bude zápas s Nórskom v Michalovciach (7. mája 2019). Najbližší zraz sa uskutoční v pondelok v Piešťanoch.