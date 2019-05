Ohlasy na udržanie sa V. Británie a Talianska v elitnej kategórii MS

Prečítajte si ohlasy médií.

Bratislava/Košice 21. mája (TASR) - Ohlasy médií na udržanie sa Veľkej Británie a Talianska v elitnej kategórii majstrovstiev sveta v hokeji a zostup Francúzska a Rakúska do A-skupiny I. divízie:



BBC (V. Brit.): "Veľká Británia dokázala otočiť skóre z 0:3 a po dramatickom triumfe 4:3 po predĺžení nad Francúzskom sa udržala v top kategórii majstrovstiev sveta."



The Star (V. Brit.): "Rozprávkový obrat proti Francúzsku znamenal záchranu Veľkej Británie medzi elitou. Briti, hrajúci v A-kategórii prvýkrát od roku 1994, sa v nej udržali po dramatickom víťazstve nad Francúzmi, keď dokázali zmazať trojgólové manko."



L'Équipe (Fr.): "Francúzi padli s Britániou. Podľahli jej 3:4 po predĺžení a po siedmich prehrách v sérii na Slovensku opúšťajú svetovú elitu."



IIHF.com: "Británia to dokázala! Zvíťazila nad Francúzmi a zostáva medzi elitou. Hrdinom je Ben Davies, ktorého gól v predĺžení rozhodol o záchrane. Francúzi spadli do I. divízie, v najvyššej kategórii hrali nepretržite od roku 2008."



Blesk(ČR): "Briti a Taliani sa zachránili. Rakúsko a Francúzsko padajú. Francúzi zostupujú po dvanástich rokoch. Dramatický zápas rozhodol v čase 62:03 útočník Ben Davies."



APA (Rak.): "Rakúsky národný tím opäť vypadol z elitnej kategórie. Slabé brankárske výkony, množstvo chýb v ofenzíve a výpadok formy potenciálnych tvorcov hry sa podpísali pod sedem prehier za sebou v Bratislave. Na záver nedokázalo mužstvo zdolať ani nováčika Taliansko, ktorý mal pritom v kádri desať hráčov z druhotriednej Alpskej hokejovej ligy."



Kurier (Rak.): "Rakúsky hokej je opäť druholigový. Národný tím prehral v rozhodujúcom dueli s nováčikom Talianskom 3:4 po nájazdoch a musí ísť opäť do béčka. A to na šampionáte, na ktorom sa zdalo byť udržanie také jednoduché, ako už dlho nebolo."



fisg.it (Tal.): "Misia splnená! Družina trénera Claytona Beddoesa uzavrela svoje dobrodružstvo v Bratislave úspechom nad Rakúskom, ktoré dokázala zdolať 4:3 po nájazdoch a udržala sa v top kategórii aj pre rok 2020."