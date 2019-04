RTVS pripravuje k hokejovým MS 2019 špecializované relácie

Aj vďaka špecializovaným reláciám prinesie na televíznej Jednotke a Dvojke denne približne 9 až 12 hodín premiérového obsahu.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku (10.-26. mája) budú pre športovú sekciu RTVS projekt roka, ktorý pripravuje niekoľko mesiacov. Aj vďaka špecializovaným reláciám prinesie na televíznej Jednotke a Dvojke denne približne 9 až 12 hodín premiérového obsahu.



Programový blok venovaný MS odštartuje vždy hodinu a pol pred začiatkom prvého zápasu dňa. "Našou snahou je, aby bol hlavne začiatok programového bloku pestrý, multižánrový a zábavný, pretože, keď sa začnú samotné zápasy, tak hokej ako naša 'národná choroba' si vyžaduje seriózny prístup," uviedol v tlačovej správe tímlíder pre priame prenosy Pavol Gašpar.



RTVS pripravuje projekt niekoľko mesiacov. "Chceme dosiahnuť to, aby sa na program ako celok nepozeralo len ako na klasické prenosy so štúdiami. Diváci sa najskôr prostredníctvom talkshow Pred hokejom dostanú do pubu v blízkosti fan zóny a bratislavského zimného štadióna, odkiaľ bude RTVS naživo vysielať počas plnej prevádzky podniku. Očakávame preto, že tam budú aj hokejoví fanúšikovia z celého sveta," povedal Gašpar. Moderátori Iveta Malachovská a Števo Eisele budú spovedať rôzne osobnosti nielen zo športového, ale i kultúrneho a spoločenského života.



Po ukončení polhodinovej debaty nazrie RTVS zábavným spôsobom v seriáli 25 majstrovstiev do histórie – bude glosovať všetky šampionáty, na ktorých sa Slovensko od Viedne v roku 1996 zúčastnilo. "Každý z turnajov si zobrali pod drobnohľad osobnosti dobre známe zo standupovej scény Tomáš Hudák a Stano Staško," priblížil Gašpar s tým, že svoj netradičný pohľad na účinkovanie slovenskej reprezentácie spracovali aj za pomoci archívnych záberov RTVS z predchádzajúcich 25 šampionátov.



Dokumentarista Stano Štefánik pripravil 9-dielny historický seriál S hokejkou a pukom. V ňom sa objavia unikátne zábery z pôsobenia národného tímu na MS, ktoré sa doteraz na Slovensku nevysielali. "Stano má výborný prehľad v archívnych materiáloch a vynikajúce kontakty po celej Európe, takže povymieňal naše jedinečné zábery za iné zo zahraničia," prezradil Gašpar.



V závere šampionátu v rámci predzápasového programového bloku RTVS zmapuje v 6-dielnom seriáli Hokejová republika menšie mestá a obce na Slovensku, ktoré síce nie sú na hokejovej mape, ale z ktorých vyšli rôzne hokejové osobnosti, o čom laická verejnosť mnohokrát netuší. "Chceli sme priniesť pohľad na to, že bez podhubia, ktoré je možno nenápadné, by vrcholový hokej nemohol existovať," skonštatoval Gašpar.



Medzi doplnkové programy bude patriť prestávkový seriál Aj oni boli pri medailách. V ňom sa predstavia tí členovia medailových tímov Slovenska, ktorí už nie sú, alebo neboli stredobodom mediálnej pozornosti, ale ich význam pri veľkých úspechoch národnej reprezentácie je nespochybniteľný. Denný programový blok ukončí RTVS tradičnou sumárnou reláciou MS v kocke, v ktorej diváci uvidia všetky najdôležitejšie momenty hracieho dňa.