Ruskí hokejisti sa na Kaufland Cup-e predstavia s výberom z KHL

Nominácia Ruska na Kaufland Cup:



brankári: Ivan Bočarov (Dinamo Moskva), Vasilij Demčenko (Traktor Čeľabinsk), Amir Miftachov (Bars Kazaň)

obrancovia: Alexander Bryncev, Damir Šaripzjanov (obaja Neftechimik Nižnekamsk), Jegor Rykov, Zijat Paigin (obaja HC Soči), Jaroslav Dyblenko (Spartak Moskva), Iľja Morozov (Sibir Novosibirsk), Alexander Romanov (CSKA Moskva), Vadim Kudako (Severstaľ Čerepovec), Vladislav Sjomin (SKA Petrohrad)

útočníci: Arťom Fiodorov, Alexander Chochlačov (obaja Spartak Moskva), Danil Jurtajkin (Lokomotiv Jaroslavľ), Kirill Semionov (Avangard Omsk), Vitalij Kravcov, Alexander Šarov (obaja Traktor Čeľabinsk), Vladimir Tkačov (Salavat Julajev Ufa), Michail Malcev (SKA Petrohrad), Nikita Michajlov (Sibir Novosibirsk), Vladimir Brjukvin (Dinamo Moskva), Arťom Švec-Rogovoj (Viťaz Podolsk), Andrej Čibisov (Metallurg Magnitogorsk), Arťom Michejev (AK Bars Kazaň)



Realizačný tím:



hlavný tréner: Oleg Brataš

asistenti: Igor Jefimov, Konstantin Gorovikov

tréner brankárov: Alexander Kolobkov

Bielorusi s mixom KHL, VHL a domácej ligy

Nominácia Bieloruska na Kaufland Cup:



brankári: Michail Karnauchov (Dinamo Minsk/KHL), Dmitrij Miľčakov (Plzeň/ČR)

obrancovia: Andrej Antonov (Junosť Minsk), Daniil Bokun (Šachťor Soligorsk), Pavel Vorobej (Sibir Novosibirsk/KHL), Roman Ďukov (Lada Togliatti/VHL), Oleg Jevenko, Dmitrij Znacharenko (obaja Dinamo Minsk/KHL), Nikita Kryskin, Michail Choromando (obaja Neman Grodno)

útočníci: Andrej Belevič (Dinamo Molodečno), Artur Gavrus, Ivan Drozdov, Alexander Kogaľov, Iľja Litvinov, Maxim Parfejevec, Andrej Stepanov (všetci Dinamo Minsk/KHL), Arťom Demkov (Šachťor Soligorsk), Sergej Drozd (Junosť Minsk), Danila Karabaň (Hviezda Čechov/VHL), Arťom Kislij, Alexander Maľavko, Sergej Maľavko, Nikita Remezov (všetci Neman Grodno)

Moskva 28. januára (TASR) - Tréner olympijského tímu ruskej hokejovej reprezentácie Oleg Brataš zoberie na februárový Kaufland Cup do Bratislavy takmer čisto výber z hráčov Kontinentálnej hokejovej ligy.Jedinou výnimkou v 25-člennej nominácii je mladý, len osemnásťročný brankár Amir Miftachov, ktorý pôsobí v tíme AK Bars Kazaň, no v nižšej súťaži VHL. Informovala oficiálna stránka Ruskej hokejovej federácie.Kaufland Cup sa uskutoční 7. až 9. februára v Bratislave a Slováci si na ňom zmerajú sily s Bieloruskom (7. februára o 18.00 h) a Ruskom (9. februára o 16.00 h). Ich súperi proti sebe nastúpia 8. februára o 18.00 h.Tréner bieloruskej hokejovej reprezentácie Andrej Sidorenko nominoval na februárový Kaufland Cup (7. - 9. februára) do Bratislavy výber z hráčov Kontinentálnej hokejovej ligy, VHL a domácej súťaže.V 24-člennej nominácii je aj brankár Dmitrij Miľčakov, ktorý oblieka dres Plzne v českej extralige. Informovala oficiálna stránka Bieloruskej hokejovej federácie.