Slováci po zápasoch s favoritmi: Máme na čom stavať

Košice 14. mája (TASR) - Úvodné tri zápasy na MS a na konte tri body. Bilancia na prvý pohľad nie veľmi priaznivá, no vzhľadom na to, s akými súpermi slovenskí hokejisti hrali, celkom prijateľná. Po troch výborných výkonoch a vyrovnaných zápasoch s favoritmi čakajú teraz na zverencov trénera Craiga Ramsayho štyria papierovo vyrovnanejší súperi a postupová matematika velí, čo najviac z nich zdolať.



Slovensko figuruje v tabuľke košickej A-skupiny po štyroch hracích dňoch priebežne na 5. mieste, no už má za sebou všetky tri stretnutia s medailovými favoritmi. Odštartovalo ich nečakaným triumfom nad USA (4:1), no potom prišli tesné prehry s Fínskom (2:4) a Kanadou (5:6). Mrzela najmä tá v pondelňajšom zápase, keďže Slováci v ňom viedli 2:0 i 4:2, no inkasovali tri góly v oslabení a ten posledný necelé dve sekundy pred koncom. "Toto naštve, ale taký je niekedy šport. Myslím si, že hokej bol spravodlivý. Oni využili svoje šance a my sme nevyužili naše. Hrali lepšie v oslabeniach a presilovkách, to rozhodlo. V poslednej minúte sme neboli aktívni, stiahli sme sa a oni to využili. Musíme sa z toho poučiť a ísť ďalej, nasledujúce zápasy budú rozhodujúce," povedal kapitán Andrej Sekera.



Hráči i tréneri sa zhodli, že dobré výkony v úvodných troch stretnutiach ich do ďalších bojov nabudili a majú na čom stavať. "Všetky tri výkony boli fantastické a bolo jedno, ktorá formácia bola na ľade. Každý hráč bojuje a hráme dobre. Hokej nás momentálne baví a je paráda hrať pred takouto arénou, ktorá nás ženie dopredu. Musíme byť na to pyšní a pripraviť sa na ďalší duel," povedal Tomáš Tatar.



V stredu sa Slováci stretnú s Nemeckom, práve o týchto dvoch tímoch sa pred šampionátom hovorilo ako o hlavných súperoch na boj o posledné postupové miesto z A-skupiny. Útočník Montrealu Canadiens nechcel hovoriť, že tento duel bude kľúčový, keďže Nemcov čakajú na záver skupiny v krátkom slede stretnutia s Kanadou, USA a Fínskom. "Ešte je asi skoro hovoriť, či bude kľúčový. Predsa len, Nemci ešte majú ťažkých súperov a uvidíme, ako to zvládnu. No určite treba začať zbierať body, takže to bude veľmi dôležitý zápas," uviedol.



Slovákov následne preveria ešte Francúzi, Briti a na záver Dáni. Ramsay verí, že ak jeho hráči zopakujú výkony z prvých troch duelov, majú veľkú šancu uspieť. "Proti Kanade sme ukázali mentálnu silu, akú potrebujeme, ukázali sme, že nás nezastavia nepriaznivé veci, ktoré nás stretli. Ukázali sme odvahu, odhodlanie a tvrdú prácu a to, že dokážeme hrať s každým súperom. To je to najdôležitejšie. Ak budeme takto pokračovať, nájdeme cestu k víťazstvám," uviedol.



Ramsay pochválil po zápase s Kanadou všetkých hráčov, no vyzdvihol vodcovské schopnosti kapitána Sekeru. "Je skvelý hráč, ale aj úžasný človek a každý k nemu vzhliada. Mal zdravotné problémy, no hrá ako mladý chalan a odovzdáva maximum. To je jedna zo skvelých vecí na tomto turnaji, máme tu mladých hráčov a potom jedného skúseného, ktorí im ukazuje, ako majú hrať." Kanadský kouč mu zložil aj veľkú poklonu, keď ho prirovnal k legendárnemu obrancovi NHL. "Mal som to šťastie, že som hral s Timom Hortonom, sledoval som ho a v zápasoch play off hral rovnako. Povedal som si len: 'wow, toto je úžasné'. Učil som sa od neho a nikdy som to nezabudol. A 'Seko' odovzdáva to isté týmto mladým chalanom," dodal.