HOKEJ MS2019: SLOVÁCI VYHRALI KAUFLAND CUP

Slovensko - Olympijský tím Ruska 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)



Góly: 11. Buček, 27. Paulovič (Čerešňák, Kytnár), 37. Buček, 38. Lantoši (Sersen), 40. Puliš (Hudáček) - 25. Semionov (Romanov, Chochlačev). Rozhodovali: Baluška, Konc - Výleta, Šefčík, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8179 divákov.



Slovensko: Konrád - Ma. Chovan, Sersen, Čerešňák, Fehérváry, Štajnoch, Čajkovský, Koch, Rosandič - Lantoši, Sukeľ, Bondra - Paulovič, Kytnár, Mi. Chovan - Buček, Hudáček, Puliš - Hecl, Šimun, Liška



OT Ruska: Demčenko (41. Bočarov) - Paigin, Rykov, Dyblenko, Romanov, Bryncev, Šaripzjanov, Kudako, Sjomin - Čibisov, Malcev, Brjukvin - Chochlačev, Semionov, Fjodorov - Michejev, Šarov, Jurtajkin - Michajlov, Švec-Rogovoj, Tkačov



hlasy po zápase:



Craig Ramsay, tréner SR: "Potešilo ma víťazstvo na turnaji. Opäť nám veľmi dobre zachytali brankári. Bielorusi na nás v prvom zápase vybehli veľmi rýchlo, prekvapili nás, ale postupne sme začali robiť veci, ktoré potrebujeme, aby sme uspeli. Ide o detaily. Dnes sme odštartovali veľmi dobrým forčekingom a dobrú robotu sme odviedli aj pri bekčekingu. Dostávali sme ich pod tlak, nútili ich strácať puky a prechádzali sme do protiútoku. Navyše sme premenili dosť našich šancí."



Samuel Buček, strelec dvoch gólov a najlepší hráč SR v zápase: "Išli sme do toho s tým, že chceme vyhrať. Boli sme dobre 'nabrúsení ', pretože nad Bielorusmi sme vyhrali ledva - ledva a to nás trošku hnevalo. V úvode sme na nich vybehli, tlačili sme sa do bránky a aj nám tam niečo spadlo. Keď sme dostali gól na 1:1, tak sme to nevzdali, čo vyústilo v ďalšie góly a vlastne potom sa už zápas len dohrával."



Libor Hudáček, útočník SR: "Je super, že sme vyhrali takýmto rozdielom, výborne sme hrali v druhej tretine, kde nám vyšlo veľa vecí. V tretej tretine sme si to už udržali. Dúfam, že nás tréner pochváli."

Michal Sersen, obranca a kapitán SR: "Celkovo si myslím, že sme sa zlepšovali od tretiny k tretine a dnes to vygradovalo. S výkonom som naozaj veľmi spokojný, hrali sme tímovo smerom dopredu aj dozadu. V druhej tretine sme mali pár minút hluchších, ale potom sme sa z toho dostali a dokázali sme sa dostávať do šancí. Čo je najdôležitejšie, premenili sme ich. Som rád, že sme odskočili už v druhej tretine, dnes sme si zaslúžili vyhrať."



Róbert Lantoši, útočník a strelec 4. gólu SR: "V kabíne sme si povedali, že Rusov sa nemôžeme báť, zachytili sme začiatok a to bolo v zápase veľmi dôležité. Prvý zápas bol trošku slabší, ale dnes sme podali kvalitný tímový výkon."



Miroslav Šatan, generálny manažér SR: "Samozrejme, keď sa vyhrá, treba byť spokojný. Dnes sme mali dobrý vstup do zápasu, veľkú snahu, dobre sme pristupovali k ruským hráčom. Hrali sme rýchlo, čo tu Craig Ramsay už dva roky vysvetľuje, a do bodky sme splnili to, čo sa snaží chlapcov naučiť. Našou iniciatívou a rýchlym prístupom sme nedovolili Rusku, aby rozvinulo svoje typické kombinácie."



tabuľka:



1. Slovensko 2 1 1 0 0 7:2 5



2. OT Ruska 2 1 0 0 1 3:6 3



3. Bielorusko 2 0 0 1 1 2:4 1



Bratislava 9. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti vyhrali domáci Kaufland Cup. Rozhodlo o tom ich vysoké víťazstvo po výbornom výkone v záverečnom zápase turnaja nad Olympijským tímom Ruska 5:1. V prvom stretnutí zdolali Bielorusko 2:1 po predĺžení a nájazdoch.Pre zverencov trénera Craiga Ramsayho to bolo prvé turnajové víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Na dvoch predchádzajúcich podujatiach Nemeckom pohári a Švajčiarskom pohári obsadili 3. miesta. Zároveň to bola ich prvá výhra nad Olympijským tímom Ruskom v ročníku, v Nemecku i Švajčiarsku s ním prehrali zhodne 1:2.Úvodná päťminútovka žiadne väčšie šance nepriniesla, aktívnejší počas nej boli domáci hokejisti, ktorí otestovali Demčenka trikrát, kým hostia Konráda ani raz. Na prvú vážnejšiu ofenzívnu akciu Ruska sa čakalo pomerne dlho, prišla v 7. minúte, keď sa sám pred bránkou ocitol Šarov, ale v rozhodujúcej chvíli minul skákajúci puk. Slováci si následne zahrali prvú presilovku v zápase a takmer inkasovali po chybe Konráda za bránkou, situáciu však stihli zachrániť obrancovia. V 11. minúte predviedol parádnu samostatnú akciu Buček, keď sa s pukom preštrikoval pomedzi troch brániacich hráčov a našiel dieru medzi Demčenkovými betónmi - 1:0. Vzápätí mohol po brejku pridať druhý gól Sukeľ, no tesne minul. Slováci vďaka aktívnemu napádaniu získavali množstvo pukov a smerom dopredu boli oveľa nebezpečnejší. Hrali jednoducho, nahadzovali puky na bránku a vypracovali si ešte niekoľko šancí. Rusi sa snažili hrať v útočnom pásme kombinačne, no proti dôraznej obrane im to príliš nešlo. V 17. minúte to skúsil Semionov sám a jeho strela opečiatkovala žŕdku. Domáci vyhrali úvodnú tretinu na strely vysoko 13:3.Rusom dohrávaná presilovka v úvode druhého dejstva nevyšla a hneď po jej konci mohli inkasovať. Kytnár vybehol z trestnej, dostal sa do brejku, ale jeho strela ani následná dorážka v sieti neskončili. V ďalších okamihoch si Rusi vypracovali tlak a v 25. minúte sa im podarilo vyrovnať. Semionov, otočený chrbtom k bránke, vystrelil z uhla bekhendom a puk skončil v hornom rohu Konrádovej bránky - 1:1. Rovnovážny stav však vydržal len chvíľku, domáci hrali presilovku, ktorú už po dvanástich sekundách využil presnou strelou z pravého kruhu Paulovič - 2:1. V 29. minúte išiel sám na bránku Michejev, Konrád výborne vykorčuľoval a blafák mu zmaril hokejkou. Zápas mal grády a hra sa prelievala zo strany na stranu. Domáci hrali oveľa lepšie ako v prvom zápase s Bieloruskom a Rusom neustále zatápali. Množstvo šancí pramenilo z dobrého forčekingu, dôrazu v osobných súbojoch a jednoduchom, no účinnom prechode do útoku. Chýbalo už len trochu viac presnosti a šťastia v koncovke. Tú našli v závere tretiny, keď sa v rozpätí troch minút a troch sekúnd presadili trikrát. V 37. minúte urobila ruská obrana pod tlakom veľkú chybu, k puku sa dostal Buček a po peknom sóle a blafáku zvýšili svojím druhým gólom v zápase na 3:1. Chvíľu na to pridal ďalší pri avizovanom vylúčení Ruska Lantoši, ktorý sa z pravej strany natlačil pred Demčenka a zakončil bekhendom. Na 5:1 potom po peknej akcii Hudáčka s Pulišom upravil druhý menovaný. Strely na bránku po 2. tretinách boli 28:11 pre domácich.Rusi nastúpili do tretej tretiny v bránke s Bočarovom, ktorý krátko po jej začiatku musel čeliť presilovke, súper mu však počas nej veľa roboty nenarobil. V ďalších minútach to bol skôr bojovný hokej. Hostia si od 47. minúty zahrali v krátkom slede dve presilovky po sebe, ale ani tie ich nenakopli. Defenzíva Slovákov pracovala takmer bez chyby, dovolila im iba jednu strelu na bránku a i s tou si hravo poradil Konrád. Navyše tú druhú ukončil predčasne nedovoleným bránením Sjomin. V 55. minúte išli domáci do prečíslenia dvaja na jedného, no Sukeľovu prihrávku zastavil Kudako. V závere si domáci hokejisti držali súperov na dištanc, sami si ešte vypracovali niekoľko šancí, no ďalší gól už nepadol. Za búrlivého potlesku tribún však dokráčali k víťazstvu na turnaji.