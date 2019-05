Slovenskí hokejisti zdolali Nórov

Slovensko - Nórsko 3:2 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)



Góly: 1. Černák (Tatar, Pánik), 52. Zigo (Lantoši), 61. Pánik (Tatar) - 47. Trettens (Forsberg, Kristiansen), 54. Lindström (Holös). Rozhodovali: Jonák, Snášel - Gajan, Smrek, vylúčení: 9:8 na 2 min., navyše Haga 10 min. za napadn. hlavy a krku a Kasastul (obaja Nór.) za napadn. zozadu, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3059 divákov.



zostavy:



Slovensko: Rybár - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Ďaloga, Fehérváry, Čajkovský, Koch - Pánik, Sukeľ, Tatar - Studenič, Zigo, Daňo - Lantoši, Marcinko, Bondra - Liška, Buc, Buček



Nórsko: Haukeland - Holös, Lesund, Espeland, Bonsaksem, Johannesen, Nörstebö, Kasastul, Bull - Reichenberg, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, Lindström, Roest - Kristiansen, Forsberg, Röymark

Michalovce 7. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta (10.-26. mája) nad Nórskom 3:2 po predĺžení. O víťazný gól sa v utorok v Michalovciach v 61. minúte postaral Richard Pánik.Záverečná nominácia slovenského tímu na šampionát bude známa pred stredajším tréningom. Zverenci Craiga Ramsayho nastúpia na prvý zápas MS v piatok o 20.15 proti USA v Košiciach.Slováci mali ideálny štart do zápasu, keď sa už v 22. sekunde ujala strela obrancu Černáka, ktorá skončila v bránke Haukelanda - 1:0. Tento moment predznamenal prevahu domácich, ktorú však v prvej tretine neprejavili ďalším gólom. Nepodarilo sa to ani Daňovi, ktorý v 7. minúte ušiel nórskej obrane, ale Haukelanda neprekonal. Slováci mali v prvej tretine hru pod kontrolou, viac držali puk a pôsobili sebaistým dojmom.Nóri sa k slovu dostali najmä v presilovkách, ale ich kombináciám chýbal moment prekvapenia. Slováci boli strelecky aktívnejší aj v druhej časti a viackrát boli blízko k druhému gólu. Bondra, Liška a ani Buček, ktorý neuspel po krátkom úniku, však skóre nezmenili. V druhej tretine nechýbali ani emócie a potlesk divákov si vyslúžil Fehérváry za potýčku s Martinsenom.Slováci sa snažili kontrolovať hru aj v úvode tretej časti, zabrzdili ich však oslabenia. Vylúčenie Černáka v 46. minúte ešte zvládli, no v pokračujúcom tlaku Nórov vyrovnal Trettens - 1:1. Slováci nepoľavili z aktívneho hokeja, náskok im v 52. minúte ešte nevrátil Jaroš, ale v následnej presilovke Zigo zblízka prekonal Haukelanda a upravil na 2:1. Tesný náskok domácich mal iba dvojminútové trvanie a presilovku Nórov využil Lindström - 2:2. V závere zápasu mali oba tímy viacero sľubných šancí rozhodnúť, no zápas napokon dospel do predĺženia.V ňom rozhodol o slovenskom víťazstve Richard Pánik. Po zápase nasledovali ešte doplnkové samostatné nájazdy, v ktorých zo Slovákov skórovali Pánik a Marinčin.