HOKEJ MS2019: Slováci zdolali v príprave Veľkú Britániu

Slovensko - Veľká Británia 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)



Góly: 10. Zigo (Grman, Čajkovský), 30. Tatar (Pánik, Sukeľ), 36. Sukeľ (Grman), 40. Lantoši (Marinčin), 46. Marinčin (Jaroš, Nagy), 49. Liška (Koch, Ďaloga) - 35. Farmer (Shields, O'Connor). Rozhodovali: Stano, Orolin - Gegáň, Smrek, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4513 divákov



Slovensko: Čiliak (41. Godla) - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Grman, Čajkovský, Ďaloga, Koch - Pánik, Sukeľ, Tatar - Studenič, Zigo, Nagy - Daňo, Marcinko, Liška - Lantoši, Buc, Buček



Veľká Británia: Bowns - D. Phillips, O'Connor, Lee, Richardson, Billingsley, Ehrhardt, Ferrara, Swindlehurst - Mosey, Perlini, Farmer - J. Phillips, Lachowicz, Betteridge - Dowd, Hammond, Lake - Shields, Myers, Kirk

Hlasy po zápase:

Craig Ramsay, tréner SR: "Dnes sme spravili veľa dobrých vecí a teší ma aj väčší počet strelených gólov. Snažili sme sa o strely, hľadali sme si pozície na dorážky. To je veľmi pozitívne. Nie celých 60 minút sme hrali vo vysokom tempe, na to by sme si mali dať pozor. Obaja brankári odchytali dobrý zápas a sme radi, že sme ich videli v akcii."



Miroslav Šatan, generálny manažér tímu SR: "Počas celého zápasu sme mali prevahu, takže nie som prekvapený, že padlo viac gólov. Takýto nováčik v A-kategórii potrebuje skúsenosti a predpokladám, že sa bude zlepšovať počas turnaja. Bola to po dlhšom čase prvá vzájomná skúsenosť a je určite dobre, že sme sa dokázali strelecky presadiť."



Tomáš Tatar, útočník a najlepší hráč SR: "Začali sme dobre. Potom som sa hneval, že sme mali viaceré vylúčenia, ale boli sme odolní a systémovo sme hrali perfektne. Publikum bolo skvelé, užili sme si to."



Martin Marinčin, obranca SR: "Osobne som mal ťažký štart do zápasu, to asi každý videl. Ale je to normálna vec, skoro mesiac som nehral, navyše som si zvykal na väčšie klzisko. Postupne som sa do toho dostal. Bol som pripravený strieľať, o tom je jednoduchá hra a potvrdilo sa to aj pri mojom góle."



Poprad 4. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili v sobotnom predposlednom prípravnom zápase pred MS (10. - 26. mája) v Poprade nad Veľkou Británou 6:1. Domáci reprezentanti mali zápas vo svojej réžii, hernú prevahu potvrdili aj poltuctom gólov, o ktorý sa postaralo šesť strelcov.Zverenci Craiga Ramsayho odohrajú do MS ešte jeden prípravný zápas, v utorok 7. mája nastúpia v Michalovciach proti Nórsku.Slovenskí reprezentanti boli v úvode aktívnejší, vyťažili z toho presilovú hru, no bez gólového efektu. V 8. minúte sa do sľubnej príležitosti dostal Daňo, ale ani z dorážky neprekonal brankára Bownsa. Ten prvýkrát kapituloval v 10. minúte, keď Zigovej strele pomohol do bránky aj teč britského obrancu. Slováci mali v prvej tretine herne navrch, viac gólov však zo svojej prevahy nevyťažili.V úvode druhej časti sa k slovu dostali aj hostia, ale ich dve presilovky nepriniesli gólové nebezpečenstvo pre slovenský tím. V 30. minúte sa pred bránku Bownsa dostal Pánik a jeho strelu dorazil Tatar - 2:0. V 35. minúte hostia predsa len skórovali, vylúčenie Černáka potrestal Farmer, ktorý na hranici bránkoviska využil nedôraz obrany - 2:1. Už o 72 sekúnd však bol náskok Slovákov opäť dvojgólový, keď Grmanovu strelu dorazil do odkrytej bránky Sukeľ - 3:1. Slováci hrali v závere druhej časti s chuťou, strelecké vzplanutie ich povzbudilo a v 40. minúte viedli 4:1 po tom, ako sa z dorážky presadil Lantoši.Na záverečné dejstvo nahradil Godla v slovenskej bránke Čiliaka. Hráči Veľkej Británie neboli v ofenzíve príliš nebezpeční ani v úvode tretej časti a tempo hry diktoval domáci tím. Jeho piaty gól pridal v presilovke Marinčin a prečíslenie dvoch proti jednému ideálne zakončil Liška - 6:1. Slováci kontrolovali hru do konca zápasu, diváci však už napriek viacerým zaujímavým situáciám na oboch stranách nevideli gól.Po dohode oboch tímov nasledovali po zápase aj doplnkové samostatné nájazdy, v ktorých sa zo Slovákov presadili Studenič a Pánik.