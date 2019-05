Slovensko sa teší náporu fanúšikov, útočiť na rekord však nemôže

Na bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu si počas prvých troch hracích dní najviac divákov našlo cestu do hľadiska na zápasy Nórsko – Česko a Rusko – Rakúsko, a to zhodne po 9 033.

Bratislava/Košice 13. mája (TASR) - Z hľadiska doterajšieho záujmu o hokejové MS Slovensko dopláca na nízku kapacitu hál. Počas prvých troch hracích dní si podľa údajov organizátorov pozrelo zápasy priamo na štadiónoch v Bratislave a Košiciach už 118 219 divákov.



Keďže je však hrací formát už roky rovnaký, ani pri totálnej vypredanosti by sa tento šampionát nemohol priblížiť k rekordnom v návštevnosti. V roku 2015 v Česku videlo 64 zápasov celkovo 741 700 divákov a zápasový priemer 11 589 je výrazne vyšší ako 4-ciferná kapacita v tohtoročných slovenských dejiskách.



V každom prípade obe mestá výrazne cítia atmosféru MS. "Veľký záujem je aj o zábavu a sledovanie zápasov v oficiálnych fanzónach v oboch dejiskách šampionátu," zdôrazňuje Michaela Grendelová, riaditeľka komunikácie 2019 IIHF MS.



Obe fanzóny navštívilo okolo 65-tisíc ľudí. Bratislavskú pri Istropolise dovedna už viac ako 35-tisíc fanúšikov. "Podobný záujem je aj o fanzónu v košickom Kulturparku, ktorú navštívilo bezmála 30-tisíc ľudí. Veľmi nás teší, že zo strany fanúšikov je záujem aj o stretnutia reprezentácií z nižších priečok renkingu IIHF. Celkovo videlo doteraz 16 zápasov na šampionáte takmer 120-tisíc fanúšikov. Každý zápas počas šampionátu ponúka kvalitný hokej. Navštíviť majstrovstvá sveta sa určite oplatí, vstupenky na nevypredané stretnutia sú stále v predaji," dodáva Grendelová.



Na bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu si počas prvých troch hracích dní najviac divákov našlo cestu do hľadiska na zápasy Nórsko – Česko a Rusko – Rakúsko, a to zhodne po 9 033. Celkovo videlo bratislavské zápasy vyše 68 018 ľudí. V košickej Steel Aréne, ktorá sa stala prechodným domovom domácej reprezentácie Slovenska, videlo osem zápasov 50 201 fanúšikov. Najvyššia návšteva bola na zápase USA – Slovensko, priamo na štadióne sledovalo zápas 7 430 divákov.