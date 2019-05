Slováci idú do boja s cieľom zdolať Fínov na MS po 15 rokoch

Predpokladané zostavy:



Fínsko: Lankinen - Ohtamaa, Hakanpää, Koivisto, Lehtonen, Jokiharju, Kaski, Mikkola, Lindbohm - Kakko, Ilomäki, Rajala - Kuusela, Luostarinen, Savinainen - Ojamäki, Tyrväinen, Kiviranta - Anttila, Lammikko, Manninen



Slovensko: Čiliak/Rybár - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Ďaloga, Fehérváry, Čajkovský, Koch - Pánik, Krištof, Tatar - Nagy, Sukeľ, Studenič - Lantoši, Zigo, Daňo - Liška, Buc, Bondra

Košice 11. mája (TASR) - Iba 24 hodín po zápase s USA nastúpia hokejisti Slovenska proti ďalšiemu z favoritov turnaja Fínsku. Náročný duel proti silnému zámorskému tímu budú mať v nohách aj severania, ktorí turnaj odštartovali v piatok o 16.15 h s Kanadou. Stretnutie A-skupiny MS v Košiciach Slovensko - Fínsko je na programe v sobotu 11. mája od 20.15 h.Fíni pricestovali na šampionát po úspešných výsledkoch v príprave, z uplynulých 10 zápasov vyhrali osem. V generálke, ktorou bol duel so Švédskom na Českých hokejových hrách, však prehrali 1:2. V kádri trénera Jukku Jalonena sú prekvapujúco iba dvaja hráči, ktorí si v sezóne 2018/2019 zahrali v NHL - útočník Floridy Panthers Juho Lammikko a obranca Chicaga Blackhawks Henri Jokiharju, pričom ani jeden z nich neskóroval. "uviedol asistent trénera SR Andrej Podkonický.Čerstvé skúsenosti s fínskym hokejom majú dvaja hráči slovenského tímu. Okrem neúspešného finalistu najvyššej fínskej súťaže Michala Krištofa aj brankár Denis Godla. Ten má za sebou už štyri sezóny vo Fínsku, v ročníku 2018/2019 bol oporou tímu KalPa Kuopio. "" uviedol Godla.Vzájomné zápasy dlhodobo vyznievajú pre Fínov. Zatiaľ poslednú konfrontáciu z apríla 2017 síce vyhrali Slováci (3:2), bol to však iba siedmy slovenský triumf v 34. vzájomnom stretnutí. Slováci nezdolali tohto súpera na vrcholných podujatiach od MS 2004, odvtedy plynie deväťzápasová víťazná "šampionátová" séria Fínov. Tí vyhrali celkovo 24 duelov, tri sa skončili remízou a sedem vyhrali slovenskí reprezentanti, aj celkové skóre hovorí jasne v prospech "Suomi" 107:65.Tréner Fínov Jukka Jalonen už nepočíta so žiadnymi ďalšími posilami. Deň pred štartom šampionátu zapísal na oficiálnu súpisku plný počet hráčov - 22 korčuliarov a troch brankárov.