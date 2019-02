Stredajší tréning hokejistov SR bol svižný, Lašák chválil brankárov

Realizačný tím už má jasno v tom, ktorý z dvojice brankárov Andrej Košarišťan - Branislav Konrád dostane dôveru v prvom zápase.

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa na stredajšom tréningu pred turnajom Kaufland Cup (7.- 9. februára) venovali rôznym herným situáciám, skúšali si viaceré presilovkové varianty a hru v oslabení. Hráči trénovali s chuťou, útočník Samuel Buček priznal, že v utorok bola na hráčoch ešte cítiť únava. Realizačný tím už má jasno v tom, ktorý z dvojice brankárov Andrej Košarišťan - Branislav Konrád dostane dôveru v prvom zápase.



Logická voľba pri rozhodovaní o tom, ktorý brankár by mohol vo štvrtok nastúpiť proti Bielorusku, padá na Košarišťana. Dvadsaťpäťročný brankár totiž proti Rusku chytal na Švajčiarskom pohári, teraz by mal dostať priestor v prvom dueli. "My to vieme, ale neviem, či je čas dať to už von. Rozprávali sme sa s realizačným tímom o štýle hry, ak by sme hrali napríklad proti Švédom a potom proti USA, tak vieme podľa toho nasadiť brankára. Ale Bielorusi a Rusi sú hokejovo identickí a nebol dôvod riešiť, kto proti komu nastúpi," povedal pre TASR tréner brankárov Ján Lašák, ktorý si po tréningu pochvaľoval nasadenie oboch mužov v maskách: "Nasadenie je perfektné. Ja viem, že Košarišťan dlhšie nechytal, ale nominácia vznikla skôr a vyšlo to takto. Ale Andrej si verí, je na ňom vidieť chuť a je veľmi rýchly. Na tréningu nedostal skoro žiadne góly. Braňo má svoj štandard, je odolný a použiteľný na všetky momenty."



Slováci vo štvrtok trénovali v zložení Sersen, Martin Chovan - Lantoši, Špirko, Bondra - Čerešňák, Fehérváry - Michal Chovan, Sukeľ, Paulovič - Čajkovský, Štajnoch - Puliš, Hudáček, Buček - Koch, Rosandič - Lamper, Kytnár, Liška. "Tréner naznačil, ako by sme to mali poskladať a mne sa to páči. V každej päťke sú hráči, ktorí vedia vyhrať buly a ktorí majú rýchlosť a sú šikovní s pukom. Takže to treba využiť," povedal pre TASR asistent trénera Róbert Petrovický.



Hráči nacvičovali presilovky i oslabenia, na turnaji dostanú príležitosť počas štandardných situácií všetci hokejisti. "V jednej presilovke budú štyria útočníci, jeden z nich bude hore, má s tým skúsenosti. Ďalej sú tam dvojičky s pravákom na jednej strane, tak sa to doplňuje. Budeme mať tri presilovkové formácie, chceme vidieť všetkých, je to turnaj. Ku hre v oslabení si niečo povieme, niektorí chalani sa musia stotožniť s tým, že budú väčšinou na oslabeniach. Ale chceme vidieť v takýchto ťažších zápasoch všetkých aby sme vedeli, ako dokážu zareagovať," dodal Petrovický.



Oficiálna časť tréningu sa skončila o 11.45 h, ale viacerí hráči zostali na ľade ďalších 15 minút. "V utorok na prvom tréningu sme ešte boli unavení z cestovania i zo zápasov z ligy. Teraz to bolo úplne super, na každom bola vidieť chuť," prezradil pre TASR Samuel Buček, ktorý by si streleckú formu z Tipsport Ligy (25 gólov) chcel preniesť aj do zápasov v reprezentácii. "Gól by ma samozrejme potešil, ale ide o to, aby sme hrali dobre a zvíťazili."



Vo štvrtok pred zápasom proti Bielorusku (18.00 h) čaká na hráčov po rannom rozkorčuľovaní videorozbor. "Budeme pozerať na veci, ktoré sme robili dobre na predchádzajúcich turnajoch. Boli tam výborné veci i slabšie. Aj keď sa nominácie menia, chalani musia vedieť, čo chceme robiť a čo od nich žiadame," uzavrel Petrovický.