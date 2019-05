Rusi si poradili aj so Švajčiarskom a na MS sú stále bez straty bodu

B-skupina (Bratislava):

Švajčiarsko - Rusko 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 4. Anisimov (Orlov, Gusev), 27. Kučerov (Gusev), 56. Kučerov (Anisimov, Zajcev). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Tufts - Oliver (obaja USA), Malmqvist (Švéd.), vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9056 divákov.



Švajčiarsko: Genoni – Josi, Weber, Genazzi, Loeffel, Diaz, Frick, Fora – Fiala, Hischier, S. Moser - Andrighetto, Kurashev, Ambühl - Hofmann, Haas, Martschini - Scherwey, Bertschy, Praplan - Rod



Rusko: Georgiev - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Grigorenko, Malkin, Dadonov - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Telegin, Andronov, Kovaľčuk - Barabanov

Tabuľka B-skupiny:



1. Rusko 6 6 0 0 0 29:3 18*

2. Česko 6 5 0 0 1 34:10 15*

3. Švédsko 5 4 0 0 1 32:10 12

4. Švajčiarsko 6 4 0 0 2 23:9 12*

---------------------------------------

5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 13:14 6

6. Nórsko 6 2 0 0 4 18:29 6

7. Rakúsko 6 0 0 0 6 6:36 0

---------------------------------------

8. Taliansko 6 0 0 0 6 1:45 0

*-istý postup do štvrťfinále

Bratislava 19. mája (TASR) - Ruskí hokejoví reprezentanti si aj po šiestom vystúpení na MS udržujú stopercentnú bilanciu. V nedeľnom súboji v Bratislave zdolali vicemajstrov sveta Švajčiarov 3:0 a s plným počtom bodov vedú B-skupinu. Zborná mala zápas celý čas pod kontrolou, kompaktný tímový výkon podporil bezchybný brankár Alexander Georgiev, dvomi gólmi sa pod triumf podpísal Nikita Kučerov.Oba tímy mali už pred stretnutím istotu postupu a bojujú už len o čo najlepšie nasadenie do štvrťfinále. Švajčiari, ktorým patrí s 12 bodmi štvrtá priečka, odohrajú svoj záverečný zápas v základnej skupine v utorok o 12.15 h proti Česku. Rusi v ten istý deň večer o 20.15 h zakončia skupinové boje duelom proti dvojnásobným obhajcom titulu Švédom.Švajčiari po sobotňajšom náročnom zápase so Švédmi (3:4) v prvej tretine iba ťažko vláčili nohy, čo korčuliarsky silní Rusi využívali a svojou rýchlosťou vedeli narobiť poriadny rozruch pred bránkou Genoniho. V 4. min. po drzom prieniku obrancu Orlova dorazil puk do siete Anisimov a poslal zbornú do vedenia. Rusi mohli z tlaku vyťažiť aj ďalší gól, proti bol však Genoni. Švajčiari sa len veľmi pomaly rozbiehali, v 14. min pozornosť Georgieva preskúšal Martschini, ruský brankár v 24. min. takisto zastavil aj výpad Scherweyho.Líder skupiny išiel do dvojgólového vedenia v 27. min. po osvedčenej spolupráci Guseva s Kučerovom. Helvétom pomohli dostať sa do tempa presilovky, v nich dokázali zovrieť súpera, no bez želaného efektu, Georgiev si poradil so strelami Hischiera i Andrighetta.Rusi sa v tretej tretine nikam nehnali, v strednom pásme čakali na chyby, ako to ukázal v 43. min. obranca Zadorov, po ktorého akcii puk len tesne minul švajčiarsku bránku. Zborná mohla umlčať súpera v presilovke, Gusev však trafil iba žŕdku. Výhru napokon poistil v 56. min. svojím druhým gólom v zápase Kučerov.