Tatar je hrdý na tím, ale koniec ho mrzí

Košice 21. mája (TASR) - Koniec na domácich MS bolí, ale je na čom stavať. Útočník Tomáš Tatar je hrdý na výkony slovenských hokejistov na svetovom šampionáte a koniec účinkovania po základnej skupine ho mrzí najmä pre predvedenú hru.



Jeden z lídrov slovenskej ofenzívy si uvedomoval, že fanúšikovia túžili po postupe do štvrťfinále. Tím k tomu nebol ďaleko, no napriek kvalitným výkonom nevyhral dostatočný počet zápasov a nezvládol najmä nádejne rozbehnutý duel s Nemeckom.



"Som veľmi pyšný na toto mužstvo za to, čo sme ukazovali po celý turnaj. Myslím si, že sme získali späť mnoho fanúšikov. Dokázali sme, že hokej vieme hrať a naša budúcnosť vyzerá možno lepšie než vyzerala pred turnajom. Žiaľ, nevydarili sa nám dva závery zápasov, najmä preto nie sme vo štvrťfinále. Mrzí to, zvlášť po takých herných prejavoch."



"Treba však vidieť pozitíva a pozerať sa na budúcnosť. Máme mladý tím, v ktorom bolo veľa hráčov, ktorí nemajú ani 30 rokov. Momentálne to bolí, ale do budúcna máme na čom stavať. Je to bolestivé lúčenie s MS, ale taký je hokej."



Už pred zápasom s Dánskom bolo jasné, že oba tímy sa po ňom rozlúčia so šampionátom. Pre slovenských fanúšikov, hráčov, no najmä pre Ladislava Nagya mal však špeciálny náboj. Pre skúseného útočníka to bol posledný duel v kariére. V najcennejšom drese, s kapitánskym "C" a na ľade v rodných Košiciach. Z emotívnej rozlúčky, ktorá nasledovala po zápase, boli nadšení viacerí hráči vrátane Tomáša Tatara.



"Je to skvelý chlap, výborný spoluhráč. Takáto jeho rozlúčka bola určite na mieste. Je krásne, že sme to mohli spraviť doma pred výborným obecenstvom. Nie som na Lacovom mieste, určite to bolo pre neho emotívne. Bol som skôr šťastný aj za neho," poznamenal Tatar.



Účasť na domácich MS odmietlo iba minimum slovenských hráčov, čo svedčalo o priaznivej klíme v mužstve. Hráči dlhodobo vyzdvihujú moderný herný štýl, ktorý preferuje Craig Ramsay. Tak tomu bolo aj na MS v Košiciach.



"Celý ten systém má hlavu a pätu. Keď to každý dodržuje, tak celkový herný prejav je úplne iný, než keď si každý robí čo chce. Myslím si, že nám to pomohlo. Neviem, aká je Craigova budúcnosť, no ktokoľvek bude viesť tím, mal by v tomto pokračovať," poznamenal Tatar, ktorý nastupoval v elitnom útoku SR.



Až na záverečný zápas s Dánskom mali so stredným útočníkom Michalom Krištofom na krídle Richarda Pánika. Táto trojica nazbierala celkovo 16 bodov, Tatar mal bilanciu 2 góly a 4 asistencie.



"Možno to podľa bodov nebolo úplne najlepšie, ale nie vždy je to iba o bodoch. Naša formácia si vytvárala šance, žiaľ, nepadalo to. Každý z nás by chcel dať o 2-3 góly viac. Ale aj o tom je krátkodobý turnaj, góly dávali ďalší chalani. Opakujem, delilo nás veľmi málo od toho, aby sme hrali vo štvrťfinále a všetko by sa hodnotilo kladne. Ja osobne som hrdý na mužstvo a na to, ako zvládlo tento turnaj," zopakoval Tatar.



Pre slovenských reprezentantov sa účinkovanie na MS skončilo, na šampionáte však nasleduje vyraďovacia fáza a následné boje o medaily. Tatar bude dianie na MS sledovať. "Áno, pozriem si to. V ostatných mužstvách mám veľa priateľov, pozriem si ich. Rusi vyzerajú silní, Kanada začala hrať výborne. Nemám však jednoznačného favorita," dodal Tatar.