Na domácich MS bude rozhodovať aj Slovák: Stana čaká premiéra

Nominácia rozhodcov na MS 2019 na Slovensku (10. – 26. mája):

hlavní rozhodcovia: Peter STANO (SR), Martin Fraňo, Jan Hribik (obaja ČR), Mikko Kaukokari, Aleksi Rantala (obaja Fín.), Oliver Gouin, Brett Iverson (obaja Kan.), Roman Gofman, Jevgenij Romasko (obaja Rus.), Tobias Björk, Linus Öhlund (obaja Švéd.), Stephen Reneau, Jeremy Tufts (obaja USA), Manuel Nikolic (Rak.), Gordon Schukies (Nem.), Maxim Sidorenko (Biel.)



čiaroví rozhodcovia: Miroslav Lhotský, Jiří Ondráček (obaja ČR), Lauri Nikulainen, Hannu Sormunen (obaja Fín.), Dustin McCrank, Nathan Vanoosten (obaja Kan.), Gleb Lazarev, Dmitrij Šišlo (obaja Rus.), William Hancock, Brian Oliver (obaja USA), Andreas Malmqvist (Švéd.), Roman Kaderli (Švaj.), Dmitrij Goljak (Biel.), Rene Jensen (Dán.), Andrew Dalton (V.Brit.), Joep Leermakers (Hol.)

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenský hokej bude mať na majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach (10.-26. mája) zastúpenie v osobe hlavného rozhodcu Petra Stana. Na domácom šampionáte absolvuje premiéru v elitnej kategórii MS.Stano začínal ako čiarový rozhodca, pred niekoľkými rokmi sa pretransformoval do role hlavného arbitra. V tejto pozícii viedol aj zápasy na uplynulých juniorských MS, ktoré sa na prelome rokov uskutočnili v Kanade a rozhodoval aj stretnutia Kontinentálnej hokejovej ligy.Na predchádzajúcich štyroch šampionátoch zastupovali Slovensko medzi rozhodcami vždy hlavný Jozef Kubuš a čiarový Peter Šefčík. Na majstrovstvách sveta v Minsku v roku 2014 iba čiarový rozhodca Miroslav Valach. V rokoch 2009 - 2013 reprezentovala krajinu spod Tatier vždy dvojica Vladimír Baluška a čiarový Valach, v roku 2012 ich doplnil hlavný Daniel Konc, v roku 2010 to bol Peter Ország. Na prvých MS na Slovensku v ére samostatnosti v roku 2011 mala domáca krajina dokonca štvornásobné zastúpenie v podobe Balušku, Országa a čiarových Valacha a Milana Nováka.Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) nominovala na slovenský šampionát 16 hlavných a 16 čiarových arbitrov. Pochádzajú zo 14 krajín, pričom najviac rozhodcov - po štyroch - delegovala IIHF z Kanady, Česka, Fínska, Ruska a USA. Najskúsenejší muž s píšťalkou je Fín Aleksi Rantala, ktorý sa doteraz predstavil na piatich MS a jedných ZOH. Päť účastí na MS má na konte aj Rus Roman Gofman, po štyri Česi Martin Fraňo a Miroslav Lhotský a Rus Gleb Lazarev.V Bratislave a Košiciach sa predstavia aj rozhodcovia z krajín, ktoré nemajú na turnaji zastúpenie. Sú to Bielorusi Maxim Sidorenko a Dmitrij Goljak a Holanďan Joep LeermakersSvetovým šampionátom na Slovensku štartuje pre rozhodcov nový olympijský cyklus a IIHF do neho zahrnula aj viaceré nové tváre. Okrem Stana budú v elitnej kategórii MS prvýkrát štartovať aj Manuel Nikolic z Rakúska, Rus Jevgenij Romasko a Američan Jeremy Tufts. Premiéru absolvujú aj piati čiaroví arbitri. Z menej vyspelých hokejových krajín sa v Bratislave a Košiciach predstavia Brit Andrew Dalton a Holanďan Joep Leermakers.