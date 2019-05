Toto sú modus a regule MS na Slovensku: Švajčiari nemôžu vypadnúť

SKUPINOVÁ ČASŤ a BODOVANIE: modus je nasledovný - tri body za víťazstvo v riadnom čase, jeden bod za remízu a ďalší za víťazstvo v 5-minútovom predĺžení alebo v nájazdovom rozstrele, nula bodov za prehru v riadnom hracom čase. Práve tento už ustálený systém bodovania značne ovplyvnil kritériá pri rovnosti bodov, keďže dve mužstvá nemôžu byť "fifty-fifty" vo vzájomnom zápase.



Ak sa v tabuľke bodovo mužstvá vyrovnajú, rozhodujú nasledovné kritériá:



1. vzájomné zápasy /ak budú mať rovnaký počet bodov dva tímy, je to zároveň jediné pravidlo, vzhľadom na to, že žiadny zápas sa nemôže skončiť remízou a vždy je víťaz/

(iné kritériá sú v ďalšom vývoji prakticky aplikovateľné, ak rovnaký počet bodov získajú tri a viac tímov)



2. rozhodujú body zo vzájomných zápasov všetkých tímov s rovnakým počtom všetkých bodov



3. lepší gólový rozdiel vo vzájomných zápasoch



4. lepší gólový pomer, teda vyšší počet strelených gólov vo vzájomných zápasoch



5. vzájomné zápasy s tímom, ktorý je v tabuľke najbližšie k týmto trom a viac tímom



6. vzájomné zápasy s tímom, ktorý je v tabuľke najlepšie umiestnený mimo týchto troch a viac tímov



7. ak ani jeden z týchto krokov nerozhodne, poradie určí aktuálny renking IIHF



PREDĹŽENIA:



Budú sa hrať po trojminútovej prestávke po ukončení 60-minútového riadneho hracieho času. Vo vyraďovacej fáze sa nadstavba predĺži z piatich na desať minút, ale zostáva pravidlo o "rýchlej smrti". Vo finále by sa v prípade predĺženia upravovala celá ľadová plocha a po 15-minútovej prestávke by prišla na rad ešte jedna tretina. Na rozdiel od predchádzajúcich prípadov by si tímy vymenili bránky. V predĺžení nastúpia za mužstvo popri brankárovi traja korčuliari.



NÁJAZDOVÉ ROZSTRELY:



- nájazdové procedúry majú základ v piatich pokusoch oboch tímov, každý pokus musí byť od iného hráča



- mená aktérov nemusia striedačky oznámiť, môžu ich realizovať obaja brankári i všetci korčuliari zo zápasovej súpisky, výnimkou sú hráči, ktorých prípadné tresty v predĺžení neuplynuli, tí zostávajú i počas rozstrelov na trestnej lavici



- pred začiatkom nájazdov rozhodca zavolá do rozhodcovského kruhu oboch kapitánov a mincovým žrebom rozhodne o poradí nájazdov tak, že víťaz žrebu má právo prvej voľby



- pre realizáciu nájazdu platia oficiálne pravidlá, podľa ktorých rozhodca určí, či hráč, ktorý dal gól, urobil tak bez predchádzajúceho kontaktu brankára s pukom



- po ukončení prvých piatich nájazdov sa pokračuje klasicky jednokolovo, ak v niektorom kole jeden hráč gól dá a druhý nedá, je rozhodnuté



- v oboch prípadoch, v prvých piatich sériách i v jednokolových, sa nájazdy, ktoré už nie sú potrebné, nebudú realizovať



- jeden a ten istý hráč môže absolvovať nájazdy viackrát, takže po prvej sérii piatich rôznych realizátorov môže ísť už potom v každom kole



- v zápasových štatistikách bude medzi gólmi figurovať z nájazdov iba jediný, t.j. rozdielový (napr. pri 3:1 gól na 2:1)



CELKOVÉ PORADIE TÍMOV (kritériá pre mužstvá ktoré skončia po základnej fáze a následne podľa postupného vyraďovania v play off):



1. vyššia pozícia v skupine



2. vyšší počet bodov v skupine



3. lepší gólový rozdiel



4. lepší gólový pomer (viac strelených gólov)



5. lepšie nasadenie pred turnajom (podľa rebríčka iihf)

Bratislava 10. mája (TASR) - Základom hracieho systému na 83. hokejových MS sú rovnako ako v predchádzajúcich rokoch iba jedna skupinová fáza a vyraďovačka. Z dvoch osemčlenných skupín sa vyprofilujú ôsmi štvrťfinalisti. To znamená, že postúpia štyria najlepší z oboch vetiev, ktorí sa stretnú vo štvrťfinále krížovým systémom (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A). Semifinále, zápas o 3. miesto a finále sa budú hrať už iba na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Ak do štvrťfinále postúpia slovenskí reprezentanti, ako domáci majú právo hrať svoj zápas o 20.15 h. Určite by sa naň presťahovali do Bratislavy, to je definitíva aj z hľadiska "vstupenkovej politiky". Štvrťfinálový program s časmi a dejiskami však definitívne potvrdí v utorok 21. mája zhruba hodinu pred polnocou direktoriát šampionátu.Po základnej fáze mužstvá na 5.-8. mieste skončia, pričom posledné tímy automaticky opustia elitnú kategóriu MS. Vypadnúť môžu - na rozdiel od vlaňajších MS v Dánsku - aj usporiadatelia šampionátu Slováci. Naopak, zostúpiť nemôžu Švajčiari ako organizátori nasledujúcich MS. Ak by skončili v bratislavskom "béčku" na poslednej ôsmej priečke, zostup do A-skupiny I. divízie by si odniesol 14. tím v celkovom hodnotení základnej fázy. Teda jedna z dvojice reprezentácií na 7. miestach oboch vetví.