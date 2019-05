Ramsay: Hráči sa nemôžu nechať rozrušiť sociálnymi médiami

Pri skladbe národného tímu kládol Ramsay dôraz na ochotu pracovať pre tím, na prístupe hráčov ocenil ich chuť reprezentovať.

Bratislava 8. mája (TASR) - Pre 68-ročného Kanaďana Craiga Ramsayho budú majstrovstvá sveta 2019 tretí veľký turnaj v pozícii hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácia. Pri skladbe národného tímu kládol dôraz na ochotu pracovať pre tím, na prístupe hráčov ocenil ich chuť reprezentovať. Skúsený kormidelník v rozhovore pre TASR vyjadril presvedčenie, že hráči sa nenechajú rozrušiť vonkajšími vplyvmi, najmä sociálnymi médiami.



- Slovenskí hokejisti ukázali chuť štartovať na domácich MS už počas sezóny. Ospravedlnení pred menšími turnajmi bolo minimum, v záverečnej príprave prakticky žiadne. Bola tvorba kádra pre MS o to jednoduchšia?



"Ochota hráčov reprezentovať nám robí radosť a aj uľahčuje prácu. Tento rok sme mali možnosť získať viac hráčov zo severnej Ameriky, čo nám uľahčilo tvorbu kádra. Jeho tvorba bola o to jednoduchšia, že hráči ukázali veľkú chuť a záujem prísť do tímu. Zároveň predviedli aj príkladnú snahu o prospešnosť pre tím. Ani to nás však nezbaví najťažších rozhodnutí, ktoré patria k tvorbe kádra pre svetový šampionát. Samozrejme, myslím tým postupné vyraďovanie jednotlivých hráčov. Rozhodnúť o tom, kto ostáva a kto odchádza, býva nesmierne ťažké."



- K tvorbe záverečnej nominácie neodmysliteľne patrí postupné vyraďovanie hráčov. Tréneri sa často vyjadrujú, že je to najťažšia súčasť ich práce. Ako je to u vás?



"Súhlasím s nimi, je to veľmi ťažké aj pre mňa. Všetci hráči, ktorých voláme do tímu, vedia hrať hokej a majú šancu byť na MS. Preto sa ako tréner cítite zle, keď sa s niekým musíte rozlúčiť. Každý predviedol snahu, ktorá nás zároveň veľmi teší."



- Domáci šampionát bude pre vás tretí veľký turnaj v pozícii trénera SR. Čo vám dali vlaňajšie turnaje na ZOH a MS?



"Bolo to veľmi poučné. Som v hokeji už dlho, ale nikdy som si o sebe nemyslel, že už všetko viem. Napríklad až ako tréner slovenského tímu som sa prvýkrát stretol so širokým klziskom a musel som sa mu aj ja prispôsobiť v taktických pokynoch. Bola to pre mňa jedna z najťažších vecí a zároveň jeden z najväčších rozdielov oproti trénovaniu v Amerike."



- Je rozdiel viesť tím na ZOH a MS?



"Myslím si, že ťažšie to bolo na MS. V krátkom čase sme odohrali veľa dôležitých a ťažkých zápasov so silnými a nabudenými súpermi. Bol som hrdý na tím, ktorému k väčšiemu úspechu chýbalo aj trochu šťastia. Dlho nás mrzela prehra s Českom 2:3 po predĺžení, keď sme vyrovnávajúci gól inkasovali 10 sekúnd pred koncom. Alebo aj zápas so Švédskom (3:4 pp), ktorý sme takisto mohli vyhrať. Tieto, ale aj všetky ostatné zápasy boli pre mňa poučné. Učím sa celý čas, ale nielen ja, ale aj všetci naši hráči, najmä mladí. Získavam nové skúsenosti, sú to pre mňa užitočné lekcie."



- Na čo ste kládli dôraz pri výbere hráčov?



"Je to jednoduché - dôležitá je tímová hra, nie individuality. Kladiem dôraz na vôľu obetovať sa pre tím. Nie na individuálne schopnosti hráčov, ale na chuť byť súčasťou tímu. Keď ide na ľad 5 hráčov, tak chcem vidieť ako budú spolupracovať a hrať jeden pre druhého. A ak ich potom vystrieda ďalšia päťka, ktorá bude hrať takisto tímovo a obetavo, tak to bude cesta k víťazstvu."



- Slovenský tím nebude patriť k favoritom na medailové pozície. V čom bude jeho silná stránka?



"Domáce prostredie. To môže byť veľmi dôležité, ale viem, že to môže spôsobiť aj určité problémy. Mať nadšenie a entuziazmus je dôležité, aby sme mohli súťažiť na najvyššej úrovni. A práve diváci a veľká podpora fanúšikov nám toto môžu poskytnúť. Dúfam však, že prostredie hosťujúcej krajiny nám pomôže a nezviaže nám ruky a nohy."



- Slováci v roku 2011 neuspeli na domácom šampionáte. Tréner Glen Hanlon sa neskôr vyjadril, že jedným z dôvodov bola príliš veľká voľnosť hráčov. Je to pre vás poučenie?



"Nebojím sa toho. O veci, ktoré sú mimo tímu a mimo ľad sa neobávam. Viem, že máme veľa dobrých hráčov. Každý, kto je v tíme, v ňom chce byť. Všetko sú to profesionáli a očakávam, že sa tak aj budú správať. Pôsobia oddane a bude na nich, aby ignorovali vonkajšie vplyvy vrátane sociálnych médií. Ak sa budú sústrediť výlučne na svoj tím, svoju hru a nenechajú sa rozrušiť vonkajšími vplyvmi, budú úspešní,"



- S ktorými súpermi budú najdôležitejšie zápasy?



"Tak sa na to nepozerám. Prvý zápas budeme hrať proti USA a budeme ho chcieť vyhrať. Druhý hráme proti Fínom a tiež pôjdeme za víťazstvom. Takto by som mohol pokračovať ďalej. Každý zápas chceme vyhrať a najdôležitejší bude ten, ktorý budeme mať pred sebou."



- Na rozdiel od roku 2011 bude hrať slovenský tím domáce zápasy v Košiciach. Ako to vnímate?



"Toto nemá so mnou nič spoločné (smiech). Ja osobne sa nestarám o to, kde hráme a s kým, ale ako hráme. To je pre mňa najdôležitejšie. Moja práca je preniesť na tím súťaživý prístup a pripraviť ho čo najlepšie."