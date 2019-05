Rusnák Slovákom na domácich MS verí: Musia hrať na 150 percent

Podľa bývalého kapitána československej reprezentácie Dáriusa Rusnáka je dôležitý najmä kolektívny výkon a tvrdá práca priamo na ľade.

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nedisponujú na domácom šampionáte tak zvučnými menami ako pred ôsmimi rokmi, napriek tomu však majú šancu na úspech. Podľa bývalého kapitána československej reprezentácie Dáriusa Rusnáka je dôležitý najmä kolektívny výkon a tvrdá práca priamo na ľade.



"Každý kto sa sleduje hokej sa vždy teší na majstrovstvá, obzvlášť ak sú doma," povedal Rusnák, ktorý v pozícii kapitána priviedol Československo k zlatu na šampionáte v Prahe 1985. Turnaj je podľa neho vrchol nielen pre fanúšikov, ale aj pre samotných hráčov. Aj pre nich je domáce prostredie špeciálne, a hoci ich dostáva pod tlak, poskytuje aj výhodu: "Je to aj o očakávaniach fanúšikov. Slováci musia hrať nie na 100, ale 150 percent. Ak však nechajú na ľade všetko, verím, že ich ľudia podporia," uviedol Rusnák pre TASR.



Pred ôsmimi rokmi pod vedením Kanaďana Glena Hanlona Slovensko nenaplnilo potenciál. V mužstve nechýbali hviezdy NHL Marián Gáborík, Pavol Demitra, či Marián Hossa, napriek tomu sa domáci nedosali ani do štvrťfinále. V súčasnosti je na lavičke SR iný Kanaďan - Craig Ramsay, ale Rusnák poukázal aj na odlišnosť rozpoloženia v mužstve: "Vtedy som mal pocit, že hráči dostatočne nerešpektujú trénera, celkovo spolupráca veľmi nefungovala. Ramsay však doteraz spravil dobrú prácu a myslím si, že aj hráči to vnímajú."



Slovenský tím sa síce môže spoľahnúť aj na zámorské posily Tomáša Tatara, Andreja Sekeru či Richarda Pánika, v porovnaní s minulosťou však chýba najužšia svetová špička. Rusnák pripomenul, že mená nie sú všetko a o výsledku rozhodne sila kolektívu. "Našich by som neodpisoval. Ak sa zomknú, predvedú zodpovedný výkon a budú rešpektovať pokyny trénerov, majú šancu na úspech."



Slovákov bude hnať dopredu vypredaná Steel Arena a nebude v nej chýbať ani niekdajší dlhoročný útočník Slovana Bratislava. "Chystám sa na úvodné dva zápasy do Košíc, ale verím, že sa Slováci predstavia aj v Bratislave. Štvrťfinále by malo byť minimálnym cieľom. Čakajú nás však veľmi náročné prvé tri zápasy a potom, povedal by som takmer rozhodujúci s Nemcami," povedal Rusnák.