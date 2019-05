Dva voľné využije Voráček na spánok, Kubalík už bol pri Dunaji

Brankár Patrik Bartošák poznamenal, že v Bratislave ako turista nikdy nebol a preto si rád pozrie jej najatraktívnejšie miesta. Dominik Kubalík tak už sčasti urobil.

Bratislava 13. mája (TASR) - Českým hokejistom v Bratislave dva voľné dni prospejú. V štyroch predchádzajúcich na MS odohrali tri zápasy a po dvoch výhrach prišla v pondelok nepríjemná prehra. Po piatich góloch Švédom a siedmich do siete Nórska sa im proti úhlavnému rivalovi z Ruska skórovať nepodarilo, naopak tri "kusy" im dal súper.



Predovšetkým hráči z NHL majú za sebou ťažkú sezónu a kapitán českého tímu Jakub Voráček dobre pozná kombináciu profilgy a reprezentačného vrcholu. Toto bohaté sezónne "menu" si už doprial viackrát, aj v roku 2011, tiež v Bratislave.



"Je to tu super, páči sa mi tu. Ale teraz si najmä potrebujem odpočinúť, takže preferujem v čase voľna spánok. Hráme tu veľa zápasov, niektoré končia neskoro, treba odpočívať," povedal Voráček pre TASR.



Brankár Patrik Bartošák poznamenal, že v Bratislave ako turista nikdy nebol a preto si rád pozrie jej najatraktívnejšie miesta. Dominik Kubalík tak už sčasti urobil.



"Boli sme sa poprechádzať pri Dunaji. Na kávu, tam v obchodnom centre. Bratislava je super, s chlapcami sme sa bavili, že je to podobné ako v Česku. Človek sa tu cíti ako doma," konštatoval pre TASR. Pochvaľoval si ubytovanie a možnosť chodiť do haly peši: "Fajn sa tu o nás starajú, nezažili sme tu nič negatívne. Teda jedine náš dnešný zápas."