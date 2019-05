Tri body z duelov proti favoritom Slovákov tešia

Slováci odštartovali turnaj dvomi náročnými stretnutiami za dva dni. V piatok večer si najskôr poradili s USA 4:1, v sobotu podľahli Fínom 2:4.

Košice 12. mája (TASR) - Po dvojzápase s favorizovanými tímami USA a Fínska hovoria slovenskí hokejisti o spokojnosti. Dôvodom je najmä trojbodový zisk z úvodného duelu, ale aj výkon pri prehre 2:4 s Fínskom. "Tri body sú dobré, predsa len to boli veľmi ťažkí súperi," poznamenal obranca Erik Černák.



Slováci odštartovali turnaj dvomi náročnými stretnutiami za dva dni. V piatok večer si najskôr poradili s USA 4:1, v sobotu podľahli Fínom 2:4. Oba zápasy mali zo slovenského pohľadu spoločných menovateľov, ktorými boli kvalitný výkon či divácka podpora.



"Áno, sme spokojní, predsa len USA a Fínsko boli dvaja naozaj ťažkí súperi. Podali sme proti nim dva dobré výkony. V jednom stretnutí to vyšlo, v druhom nie. Ideme ďalej," skonštatoval obranca Erik Černák.



Hráči si po zápase s Fínskom uvedomovali, že neboli ďaleko od ďalších bodov. V zápase viedli 1:0 a v záverečných sekundách druhého dejstva dokázali vyrovnať na 2:2. Výkonom nesklamali, no body do tabuľky z toho neboli. Podľa obrancu Martina Fehérváryho je polovica zo šiestich možných bodov dobrá.



"Pred týmto dvojzápasom by sme to brali. Je to výrazne lepšie ako nula. Aj v druhom zápase sme však podali veľmi dobrý výkon, preto je škoda, že sme zaň nezískali nejaké body," uviedol. Slovensko odohrá najbližší duel v pondelok od 20.15 h proti ďalšiemu tímu z kategórie najsilnejších - Kanade.