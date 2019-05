USA si vychutnali Francúzov

A-skupina (Košice):



USA - Francúzsko 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)



Góly: 5. DeBrincat (van Riemsdyk, Kane), 6. Vatrano (Eichel, Martinez), 7. DeBrincat, 34. White (Q. Hughes, Martinez), 36. Kane (Larkin, Fox), 41. Kreider (Larkin), 55. White (Vatrano) - 47. Rech (Claireaux, Bertrand). Rozhodovali: Bjork (Švéd.), Sidorenko (Biel.) - Jensen (Dán.), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4960 divákov.



USA: Demko - Martinez, Suter, Skjei, Hanifin, Fox, Q. Hughes, Wolanin - DeBrincat, Larkin, Kane - Gaudreau, Eichel, Kreider - J. Hughes, Keller, van Riemsdyk - Vatrano, Glendening, White - Ryan



Francúzsko: Ylönen - Gallet, Hecquefeuille, Dame-Malka, Manavian, Chakiachvilli, Thiry, Janil - Treille, Texier, Rech - Ritz, Perret, Bertrand - Bozon, Claireaux, Fleury - Leclerc, Berthon, Valier - Dio Balsamo

Košice 12. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v nedeľňajšom zápase v A-skupine na MS v Košiciach nad Francúzskom 7:1 a do tabuľky si pripísali prvé tri body.Favorit rozhodol o svojom triumfe už v úvode prvej tretiny, keď v rozmedzí 119 sekúnd nasúkal súperovi tri góly. Svoj náskok v ďalšom priebehu zápasu ešte zveľadil, Francúzi strelili čestný gól v 47. minúte. V drese víťazov sa dvomi gólmi zaskveli Colin White a Alex DeBrincat.Američania sa v ďalšom zápase stretnú v pondelok 13. apríla o 16:15 s Fínskom, Francúzov čaká o deň neskôr od 20:15 h stretnutie s Nemeckom.Posledný triumf Francúzov nad USA na MS sa datuje na rok 1998, zámorskí hokejisti tak neprehrali s týmto súperom vyše 20 rokov. To, že sa senzácia nezopakuje, naznačil duel už v úvode. Američania boli pánmi na ľade a hoci Francúzi mali šancu po zakončení Claireauxa spomedzi kruhov, zverenci Jeffa Blashila následne zmietli súpera tromi gólmi v rozmedzí 119 sekúnd.Dvakrát sa presadil Alex DeBrincat a raz Frank Vatrano. Američania ponúkali nápadité a rýchle kombinácie aj v ďalšom priebehu duelu, v druhej tretine ich náskok zveľadili Patrick Kane a Colin White. Najväčšiu šancu Francúzov mal Rech, ale Demko ho v samostatnom nájazde vychytal.V tretej tretine sa presadil najskôr Chris Kreider, no o päť minút neskôr dotlačil puk do siete USA Anthony Rech. Jeho zásah ešte musel potvrdiť videorozhodca, Američania totiž pred gólom reklamovali faul na brankára. Konečnú bodku za zápasom dal svojim druhým gólom White.