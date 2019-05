Briti si zajtra zahrajú o prvé body

Predpokladané zostavy:



Veľká Británia: Bowns - O'Connor, Pillips, Lee, Richardson, Ehrhardt, Mosey, Swindlehurst, Billingsley - Farmer, Perlini, Betteridge - Lake, Hammond, Dowd - Lachowitz, Davies, Phillips - Kirk, Myers, Ferrara



Dánsko: Galbraith - M. Lauridsen, O. Lauridsen, Lassen, Aabo Jensen, O. Larsen, N. Jensen, Bruggisser - Storm, Eller, N. Jensen - Madsen, Regin, Bödker - Bau Hansen, J. Jensen, Meyer - Poulsen, Jakobsen, Olesen



Nemecko: Grubauer - Holzer, M. Müller, Seider, Seidenberg, Nowak, Schopper, Reul - J. Müller, Draisaitl, Plachta - Mauer, Kahun, Tiffels - Pföderl, Hager, Ehliz - Bergmann, Fauser, Noebels - Eisenschmid



Francúzsko: Hardy - Gallet, Hecquefeuille, Dame-Malka, Manavian, Chakiachvilli, Thiry, Janil - Treille, Texier, Rech - Ritz, Perret, Bertrand - Bozon, Claireaux, Fleury - Leclerc, Berthon, Valier - Dio Balsamo

Košice 13. mája (TASR) - Utorňajšie zápasy A-skupiny na hokejových MS v Košiciach budú dôležité pre tímy, ktoré by podľa predpokladov mali bojovať o vyhnutie sa zápasom o záchranu. Dáni nastúpia o 16:15 h. proti Veľkej Británii a Francúzi sa vo večernom zápase o 20:15 stretnú s Nemeckom.Dáni sú v súboji proti nováčikovi z Británie favoritmi. V úvodnom dueli Severania triumfovali nad Francúzskom 5:4 po nájazdoch, v druhom zápase však prehrali 1:2 s Nemeckom. Túto prehru niesli dánski hokejisti veľmi ťažko.povedal pre iihf.com skúsený dánsky útočník Mikkel Bödker. S Britmi si Dáni budú chcieť napraviť chuť, najmä po tom, čo nováčik podľahol Kanade 0:8. Brankár Britov Ben Bowns tento zápas prežíval veľmi emotívne: "Nastúpili proti mne hokejisti NHL, bol to vždy môj sen, pre mňa to bol obrovský zážitok."Po dvoch prehrách chcú k doterajšiemu jednému pridať ďalšie body Francúzi, no Nemci zatiaľ na šampionáte nestratili ani jeden. Po triumfe nad Veľkou Britániou 3:1 vyhrali aj nad Dánskom 2:1. Francúzi po prehre 4:5 s Dánskom po sn prehrali v nedeľu hladko 1:7 s USA, no brankár Sebastian Ylönen po debakli vedel, že tento zápas nebol pre Francúzov dôležitý.povedal Ylönen, čím mal na mysli poriadny oddych a prípravu na Nemecko.Nemecký tréner Toni Söderholm môže v zápase počítať už aj so službami Philippa Grubauera. Brankár Colorada Avalanche priletel do Košíc v nedeľu a v utorok bude pripravený naskočiť do zápasu. V národnom drese sa predstaví po dvoch rokoch.citoval slová Grubauera denník Bild. Niektorí hráči majú po dvoch dueloch menšie šrámy, Söderholm zrejme urobí v zostave malé zmeny. Po prvý raz by mal nastúpiť aj útočník Jonas Müller, držiteľ striebornej medaily zo ZOH v Pjongčangu.povedal Söderholm.