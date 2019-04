Zápasy s Rakúskom priniesli pozitíva, odhalili aj nedostatky

Po prvom zápase, v ktorom Slovensko zvíťazilo 5:1, sa hodnotili najmä pozitíva. Traja hráči s prvým reprezentačným gólom, jeden ho dokonca dosiahol vo svojom prvom štarte.

Innsbruck 20. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvládli prípravné súboje v Rakúsku proti domácemu výberu. V oboch dokázali zvíťaziť, ale v druhom dueli neboli dostatočne efektívni. Podľa generálneho manažéra Miroslava Šatana však o výsledok až tak nešlo. V hre Slovákov nebolo všetko ideálne, mementom môže byť najmä veľa vylúčení.



Po prvom zápase, v ktorom Slovensko zvíťazilo 5:1, sa hodnotili najmä pozitíva. Traja hráči s prvým reprezentačným gólom, jeden ho dokonca dosiahol vo svojom prvom štarte. V druhom zápase však prišlo strelecké trápenie.



"Prvý zápas bol o niečo lepší, vedeli sme sa presadiť v ofenzíve. V tom druhom sme sa trápili, mali sme veľa šancí, na konte cez 30 striel. Vo viacerých prípadoch sme však trafili iba brankára. Našli sme cestu k víťazstvu, takže sme s výsledkom spokojní. Ten však pre nás nebol až tak dôležitý, ako výkony jednotlivých hráčov, ktorých sme sledovali," povedal Šatan.



Súper z Rakúska ťahal v oboch zápasoch za kratší koniec, herná prevaha zverencov Craiga Ramsayho bola zrejmá.



"Oni od svojho štýlu neustúpili ani v druhom zápase, ktorý bol tesnejší. Boli sme v oboch zápasoch lepší. Akurát nám to v tom druhom nepadalo," uviedol obranca Michal Sersen, ktorý pri neúčasti Ladislava Nagya v druhom dueli viedol slovenský výber v pozícii kapitána. "Je to stále len príprava, máme čo zlepšovať v obrane aj v útoku. Chyby musíme viac eliminovať," dodal Sersen.



Veľmi dobre sa ukázal nováčik Marián Studenič. Blysol sa gólom aj prihrávkou, no najmä herne. Jeho dravosť a hokejové myslenie na Rakúšanov platilo. "Bol prekvapením, priniesol do hry ofenzívne osvieženie a rýchlosť. Dal gól a v druhom zápase sa prezentoval peknou prihrávkou. Zatiaľ sa ukazuje veľmi dobre," povedal Šatan na jeho adresu.



Gólovo sa blysol aj Martin Bakoš, ktorý v druhom dueli skóroval práve po prihrávke Studeniča, uspel aj v samostatnom nájazde. "Začali sme sa viac tlačiť pred bránku, tak ako sme si to povedali. Začali nám padať takéto góly, takže si myslím, že sme na dobrej ceste," zhodnotil útočník vystúpenie Slovenska v dvojzápase.



V predošlých troch stretnutiach v príprave Slováci prehrali, pričom strelili iba dva góly, triumfy s Rakúskom tak prišli v pravý čas.



"Bol to výrazne ľahší súper ako Nemci, ale nechcem ich dehonestovať. Mali sme však dať viac gólov," poznamenal obranca Martin Fehérváry. Tréner Craig Ramsay pochválil mužstvo za hru v oslabení, ale niektoré vylúčenia boli zbytočné.



"Musíme byť koncentrovanejší. Je to o individuálnejšej zodpovednosti. Ak je výsledok tesný, ako bol v druhom zápase, nemôžeme sa nechať vylučovať. Musíme hrať zodpovedne celých 60 minút," uzavrel slovenský obranca.