Na Kongrese SZĽH schválili rozpočet na rok 2018

Rozpočet počíta s najvyššími príjmami v histórií.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Na štvrtkovom výročnom Kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) v bratislavskom hoteli NH Gate One schválili rozpočet na rok 2018. Rozpočet počíta s najvyššími príjmami v histórií.



"Predpokladáme príjmy vo výške 17,003.480 eur, pričom vyše 11 miliónov tvoria príjmy od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. K týmto príjmom sme sa snažili vynaložiť aj výdavky, kde nám zákon o športe ukladá, ako môžeme naložiť so štátnymi zdrojmi,“ povedal pre hockeyslovakia.sk ekonomický riaditeľ SZĽH Vladimír Baluška.



V procese schvaľovania rozpočtu príde k zmene. „Prvýkrát chceme predložiť rozpočet v predstihu, čiže ten pre budúci rok už na jeseň 2018. Verím, že ten tohtoročný je posledný, ktorý schvaľujeme už v priebehu roka, v ktorom sa čerpá,“ skonštatoval Martin Kohút, prezident SZĽH. Pozvanie na Kongres a možnosť vystúpiť pred hnutím mal aj prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel.



Po úvodnom príhovore Siekela, schválení programu Kongresu, rokovacieho poriadku a prezentácii správ o činnosti Výkonného výboru a Dozornej rady SZĽH prišla na rad Správa o činnosti prezidenta SZĽH. Kohút v nej zhrnul výsledky reprezentačných výberov, poďakoval sa za prácu generálnemu manažérovi mužských tímov Miroslavovi Šatanovi aj manažérke ženských výberov Zuzane Tomčíkovej. „Čo sa týka reprezentačných výberov do 15 až 17 rokov, snažili sme sa zintenzívniť stretávanie sa týchto hokejistov vo výcvikových táboroch,“ uviedol Kohút, ktorý vyzdvihol rastúcu návštevnosť na zápasoch Tipsport ligy. V uplynulej sezóne bolo na štadiónoch vyše 516-tisíc divákov. „Veľký pokrok nastal aj vo virtuálnom priestore internetu. Komunikácia cez sociálne siete a aplikáciu zvyšujú hodnotu Tipsport ligy,“ dodal Kohút.



V záverečnej časti Kongresu schválili aj zmenu stanov. Po novom už nemusí mať predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie SZĽH právnické vzdelanie. Zároveň zvolili aj nového podpredsedu Disciplinárnej komisie, ktorým sa stal Vladimír Kontšek. Nahradil tak doterajšieho podpredsedu Radoslava Peciara. K zmene prišlo aj v prestupovom poriadku, ktorý sa začiatkom tohto roka stal témou diskusií viacerých klubov najvyššej súťaže. Zmena prestupového termínu z 31. januára na 15. februára na Kongrese neprešla. Po novom je jednoznačne naformulované, že ak má hráč striedavý štart, tak po ukončení prestupového termínu už môže nastúpiť len za jeden tím a to za ten, za ktorý nastúpi po tomto prestupovom termíne.