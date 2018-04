Na zraze hokejistov SR chýbal Hudáček. Do Švédska nejde brankár Laco

Nominácia SR na zápasy Euro Hockey Challenge proti Švédsku 5. a 6. apríla:



brankári: Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ./NCAA, USA), Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín.)

obrancovia: Martin Bodák (Kootenay Ice WHL, USA), Juraj Valach (Piráti Chomutov/ČR), Marek Ďaloga (HC Sparta Praha/ČR), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Švéd.), Martin Gernát (Lausanne/Švaj.), Mário Grman (Piráti Chomutov/ČR), Karol Sloboda, Peter Trška (obaja HC Vitkovice/ČR)

útočníci: Martin Bakoš (Liberec/ČR), Dávid Bondra, Patrik Svitana, Dávid Buc, Andreas Štrauch (všetci HK Poprad), Marek Hovorka, Ladislav Nagy, Dávid Šoltés, Michel Miklík (všetci HC Košice), Filip Krivošík (Leki/Fín.), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR), Eduard Šimun (HC Nové Zámky)

Bratislava 3. apríla (TASR) - Dvadsaťdva hokejistov privítal na utorňajšom zraze tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay. V zápasoch Euro Hockey Challenge proti Švédsku 5. a 6. apríla budú v "áčku" debutovať až ôsmi z nich. Z pôvodnej nominácie vypadli Michal Čajkovský a Libor Hudáček, obaja však do Švédska pocestujú. Doma ale zostane pôvodne nominovaný brankár Ján Laco, ktorý bude v Liptovskom Mikuláši trénovať.Libora Hudáčka trápi rameno, s ktorým má problém už dlhší čas, namiesto tréningu preto strávil čas na vyšetrení v nemocnici.uviedol po utorňajšom tréningu generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.Šancu presvedčiť budú mať debutanti - brankár Dávid Hrenák, obrancovia Martin Bodák a Martin Fehérváry a aj útočník Filip Krivošík. Všetci štyria sa predstavili na januárových majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Buffale. Okrem nich si po prvý raz oblečú reprezentačný dres A-tímu Mário Grman, Dávid Bondra, Eduard Šimun a Dávid Šoltés.povedal Ramsay.Generálny manažér Šatan zverejnili nomináciu na dvojzápas minulý týždeň v utorok, keď sa v Bratislave zišlo osem hráčov na prvom dvojdňovom tréningovom kempe. Tí absolvovali tri tréningové jednotky. Bol medzi nimi aj brankár Július Hudáček, ten však do Švédska necestuje. V úvodných dueloch EHCh sa nepredstaví ani pôvodne nominovaný Ján Laco, ktorý dostal od realizačného tímu voľno na tento zraz. Priestor dostane dvojica mladíkov Denis Godla - Dávid Hrenák.povedal tréner brankárov Ján Lašák.Nová tvár sa predstaví aj na lavičke. Asistentom trénera Ramsayho bude v dvojzápase proti "trom korunkám" bývalý reprezentant a asistent trénera v bratislavskom Slovane Róbert Petrovický.povedal Ramsay pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).prezradil Petrovický, ktorý by mal s tímom absolvovať celú prípravu a bude na striedačke aj počas MS.O štarte na svetovom šampionáte uvažujú aj niektorí hráči v zámorskej NHL, Šatan však nechcel konkretizovať ktorí: