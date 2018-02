New York Rangers vymenili obrancu Holdena do Bostonu

Opačným smerom putoval takisto obranca Rob O'Gara a tretie kolo draftu 2018. T

New York 20. februára (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL New York Rangers vymenilo obrancu Nicka Holdena do Bostonu Bruins. Opačným smerom putoval takisto obranca Rob O'Gara a tretie kolo draftu 2018.



Tridsaťročný Holden odohral v tejto sezóne v drese "jazdcov" 55 zápasov, v ktorých nazbieral 12 bodov (3+9). V Rangers pôsobil od júna 2016, keď prišiel z Colorada Avalanche. Kariéru v NHL začal v drese Columbusu Blue Jackets, celkovo odohral v profilige 356 zápasov s bilanciou 35+72. V Bostone sa stretne so slovenským obrancom Zdeno Chárom, kapitánom Bruins.



O šesť rokov mladší O'Gara odohral v priebehu uplynulých dvoch sezón v NHL za Boston len 11 zápasov. V tomto ročníku nastúpil na osem duelov bez bodového zápisu.