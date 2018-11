Košarišťana premiérová pozvánka prekvapila: Na turnaj idem s pokorou

Na turnaji v Krefelde sa podelí o čas v bránkovisku so skúsenejším Jaroslavom Janusom.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Debut v národnom tíme čaká na Nemeckom pohári 24-ročného brankára Andreja Košarišťana. Premiérovú pozvánku do reprezentácie si vyslúžil výbornými výkonmi v Tipsport Lige, kde hokejistom Nových Zámkov pomohol k nečakane vydarenému štartu do sezóny. Na turnaji v Krefelde sa podelí o čas v bránkovisku so skúsenejším Jaroslavom Janusom.



"Priznám sa, že reprezentačná pozvánka ma veľmi prekvapila. Je to pre mňa niečo nové, nová skúsenosť. Teším sa na tento týždeň, bude to určite super," vyznal sa Košarišťan na pondelkovom reprezentačnom zraze v Bratislave. Do národného tímu by si rád preniesol formu z klubu. V Nových Zámkoch je oporou, spomedzi všetkých brankárov v najvyššej súťaži vychytal najviac víťazstiev (12), v percentuálnej úspešnosti zásahov je tretí (93,79). "Štart na Nemeckom pohári vnímam pozitívne, mne to môže niečo len dať do ďalšieho hokejového života. Či sa mi budú triasť kolená? Uvidíme. Nezvyknem bývať pred zápasmi roztrasený. Možno to teraz príde, lebo to bude niečo nové," povedal s úsmevom.



Správu o nominácii mu oznámil tréner brankárov Ján Lašák. "Idem na turnaj s pokorou, s cieľom tvrdo pracovať. Zatiaľ netuším, koľko odchytám zápasov. Jaro Janus má toho odchytané viac, je to výborný brankár, potvrdil to v Slovane i v zahraničných ligách. Práca s ním mi môže niečo dať. Brankári sa vedia vždy potiahnuť, niečo si povedať." Košarišťan je ďalším príkladom toho, že aj cez Tipsport Ligu vedie cesta do reprezentácie. Tréner Craig Ramsay ako i generálny manažér Miroslav Šatan súťaž pozorne sledujú a keď v nej niekto povyskočí, dajú mu šancu na medzinárodnej scéne. "V zahraničí máme veľa kvalitných brankárov, preto si vážim, že som dostal šancu pri toľkých menách," povedal Košarišťan. Ešte prednedávnom by nebol uveril, že z Nových Zámkov sa dá dostať do národného mužstva. "Nie každý deň sa chodí do reprezentácie zo slovenskej ligy, tobôž ako brankár. Asi sa v Tipsport Lige hrá kvalitný hokej a súťaž má svoj kredit," poznamenal. Štartujúca reprezentačná sezóna je o to zaujímavejšia, že vyvrcholí domácimi majstrovstvami sveta. "Nad tým ešte nerozmýšľam. Majstrovstvá sú doma, takže tam bude veľká tlačenica, každý bude chcieť ísť na šampionát. Uvidíme... Je to ešte ďaleko," dodal.



Na Nemeckom pohári bude Košarišťan jedným zo štvorice nováčikov v reprezentačnom kádri. Premiérový štart čaká aj útočníka Nitry Branislava Rapáča, ktorý pôvodne figuroval ako náhradník a do tímu sa dostal až dodatočne. "Generálny manažér Miroslav Šatan sa mi ozval, že sa zranil nejaký chalan a že mám prísť. Bol som pripravený ako náhradník, tak som čakal na možnú šancu. Pozvánka ma potešila. Som šťastný a teším sa na zápasy," povedal Rapáč. Svoje schopnosti bude môcť ukázať v dueloch so Švajčiarmi, Rusmi a domácimi Nemcami. "Veľmi sa teším, že si budem môcť porovnať sily so zahraničnými súpermi. Predsa len, v extralige sa hrá iný hokej ako na medzinárodnej úrovni. Verím, že mi to nastaví nejaké zrkadlo mojej výkonnosti a ukáže, na čo mám ešte pracovať. Myslím si, že Ramsayho systém založený na rýchlom korčuľovaní mi môže vyhovovať. Nie som žiadny 'playmaker', som skôr bojovný typ hokejistu. Verím, že budem v tomto systéme platný hráč."