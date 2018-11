Ramsay o druhej tretine so Švajčiarmi: Iba sme pozerali, čo hrá súper

Po tesnej prehre 2:3 na Nemeckom pohári s mladým výberom Švajčiarska však tréner slovenských hokejistov našiel aj pozitíva.

Krefeld 8. novembra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay bol po úvodnom zápase na Nemeckom pohári sklamaný z výkonu v druhej tretine a v presilovkách. Po tesnej prehre 2:3 s mladým výberom Švajčiarska však našiel aj pozitíva.



Hlavný tréner sa sťažoval na to, že jeho zverenci nedokázali zareagovať na tlak súpera v druhej tretine, z ktorého vyťažil dva góly. "Po dobrej prvej tretine sme sa v ďalšej iba pozerali, čo hrá súper. Dostal nás pod tlak a my sme nezareagovali tak, ako sme mali. Potrebujeme, aby sme viac kontrolovali puk a nezbavovali sa ho," zdôraznil.



Ramsay pred prvým zápasom na turnaji, v ktorom chce vyskúšať viacerých nových či staronových hráčov, nevytvoril takzvané "special teams" na presilovky a oslabenia. V týchto herných situáciách sa tak viac - menej rovnomerne striedali všetky štyri päťky. "Presilovky ma veľmi sklamali. Bol som prekvapený, že nás dostali pod tlak a nekontrolovali sme puk," posťažoval sa hlavný kormdielník. "Naopak, myslím, že prvé oslabenia boli celkom dobré, no potom v tretej tretine skórovali. Toto oslabenie sme nezahrali poriadne a naši obrancovia pred bránkou nezareagovali správne," opísal rozhodujúci gól súpera na 3:2.



Po úvodnej kritike prešiel k pozitívam, v predvedenom výkone ich našiel niekoľko a vyzdvihol najmä jednotlivcov. "Náš brankár hral výborne, páčili sa mi skúsení hráči Špirko, Kytnár. Ďalogova akcia v prvej tretine za stavu 1:0 mohla byť rozdielová. Opäť ukázal veľkú rýchlosť a robil im problémy v defenzíve. Potrebujeme od neho, aby vyrážal dopredu a vytváral šance. Potrebujem, aby sa zapájala celá obrana," uviedol.



Vedenie reprezentácie zobralo do Krefeldu kvarteto nováčikov. Proti Švajčiarsku debutovali útočníci Branislav Rapáč, Róbert Lantoši a obranca Martin Chovan, na šancu čaká brankár Andrej Košarišťan. "Od mladých hráčov, ktorí sem prídu, potrebujeme, aby sa pokúsili prebrať kontrolu a spraviť rozdiel v zápase. Páčil sa mi Lantoši, ktorý hral dobre v druhej a hlavnej v tretej tretine. Keď sme prehrávali, chcel spraviť rozdiel. Sukeľova lajna bola efektívna, vytvárala si tlak," dodal Ramsay.



