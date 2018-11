Krištof sa udomácnil vo Fínsku: Nemám prečo odchádzať

Dvadsaťpäťročný útočník nešiel do neznámeho prostredia, v severskej krajiny pôsobil ako mladík od roku 2011 až do sezóny 2015/16.

Krefeld 9. novembra (TASR) - V uplynulej sezóne bol pravidelnou súčasťou reprezentácie, predstavil sa na zimnej olympiáde v Pjongčangu a bol druhý najproduktívnejší Slovák na MS v Dánsku. Aj tieto výkony, rovnako ako tie v drese Nitry, pomohli Michalovi Krištofovi ku kontraktu v Kärpäte Oulu. Život i hokej vo Fínsku mu vyhovuje a v "krajine tisícich jazier" by rád zostal aj v budúcnosti.



Dvadsaťpäťročný útočník nešiel do neznámeho prostredia, v severskej krajiny pôsobil ako mladík od roku 2011 až do sezóny 2015/16. Po dvojročnej pauze na Slovensku sa tam vrátil. Vyhliadol si ho úradujúci majster Kärpät Oulu, v ktorom ho vedie Mikko Manner, tréner z juniorských čias. O to ľahšie sa mu v novom pôsobisku zvykalo. "Poznám krajinu a stále tam mám veľa známych, s ktorými sme boli v kontakte. Poznám tam aj jedna rodina, ktorá sa o mňa starala, keď som bol v juniorke a pomáhala mi, keď som potreboval nejaké veci vybaviť. Ešte dôležitejšie pre mňa bolo, že poznám aj trénera Kärpätu. Trénoval ma už v juniorke vo Fínsku a som na neho zvyknutý," povedal pre TASR.



V úvode sezóny sa mu v lige príliš bodovo nedarilo, no vynahradil si to v Lige majstrov. Kärpät sa prebojoval do osemfinále a Krištof nazbieral v siedmich stretnutiach deväť bodov (3+6). Rozbehol sa aj v najvyššej súťaži, v 20 dueloch nazbieral už desať bodov (3+7). Ešte viac ho teší, že Oulu figuruje na čele tabuľky so sedembodovým náskokom na Turku. "Som veľmi spokojný, liga je veľmi vyrovnaná, každý zápas je ťažký. Je to super, je to pre mňa nová výzva a teším sa, že tam môžem byť. Každý deň sa snažím pracovať, aby som bol lepší hráč," uviedol. S klubom má dvojročný kontrakt a rád by zostal aj dlhšie. "Som tam spokojný a nemám prečo odchádzať inam."



Oulu má približne 200.000 obyvateľov, no charakterom sa vôbec nepodobá na veľké mesto. "Centrum nie je vôbec také veľké, ako by sa na dvestotisícové mesto zdalo. Fíni bývajú väčšinou všade dookola. Nikto sa netlačí do mesta, nie je tam vidieť žiadne veľké zápchy. Je to iná typológia ako na Slovensku," povedal.



Počas sezóny sa veľa nacestuje, no stihne si aj oddýchnuť a najväčšie mesto na severe Fínska mu na to poskytne aj dostatok možností. "Máme tam more, takže keď ešte bolo teplo, chodili sme sa kúpať. Hneď pri mori je kino aj divadlo, aj keď v divadle je to pre nás ťažšie kvôli jazyku. Je tu veľmi pekné námestie, kde je veľa kaviarní, reštaurácií, takže vždy keď máme voľno, tak sa môžeme pokojne prejsť, zájsť na kávu, koláčik. Trochu vypnúť hlavu od hokeja, pretože sme veľa na cestách a hráme množstvo zápasov," priblížil.



Výhoda Fínska pre cudzincov je, že veľké percento obyvateľov ovláda anglický jazyk. Zahraničným hráčom to uľahčuje komunikáciu. Na Krištofa sa však už čo to nalepilo aj z fínčiny. "Skoro všade hovoria po anglicky, málokedy sa stretnem s tým, že mi nerozumejú. Ale ja už tiež čo to rozumiem po fínsky, takže rukami nohami by som sa vedel dohovoriť. No ten jazyk je naozaj veľmi ťažký."



Po úspešnej vlaňajšej reprezentačnej sezóne neváhal nad pozvánkou ani teraz. "Vždy sa do národného tímu teším. Je tu super partia, s chalanmi si zažartujeme v rodnom jazyku, je to iné ako v klube. Škoda včerajšieho zápasu, no máme ešte dva a chcem vyhrať, aby sme čo najlepšie reprezentovali svoju krajinu," dodal Krištof.



vyslaný redaktor TASR ny