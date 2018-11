Ramsaymu pomôže na Nemeckom pohári Pardavý: Rotácia je dobrá myšlienka

Bývalý dlhoročný reprezentačný útočník prijal funkciu po tom, čo ponuku odmietol Michal Handzuš, ten sa chce naplno venovať práci v banskobystrickom klube.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Popri stálom asistentovi Róbertovi Petrovickom bude hlavnému trénerovi národného tímu Craigovi Ramsaymu počas Nemeckého pohára pomáhať na striedačke aj Ján Pardavý. Bývalý dlhoročný reprezentačný útočník prijal funkciu po tom, čo ponuku odmietol Michal Handzuš, ten sa chce naplno venovať práci v banskobystrickom klube.



Pardavý robí v tejto sezóne asistenta Petrovi Oremusovi v Dukle Trenčín, teraz si túto funkciu vyskúša aj v národnom tíme. "Bola to pre mňa trochu prekvapujúca ponuka, no určite som sa jej potešil. Neváhal som ani chvíľu, keď mi Miro Šatan zavolal. Ako hráči, tak aj každý tréner by mal pracovať na tom, aby sa dostal do reprezentácie," myslí si Pardavý.



Počas sezóny sa v úlohách Ramsayho asistentov budú striedať viacerí tréneri. "Ako budú o nomináciu na majstrovstvá sveta bojovať hráči, budú rovnako o ňu bojovať aj asistenti. Zatiaľ sme si nestanovili, ako si prácu rozdelíme, čaká ma míting s Craigom, kde si to spresníme. Tam sa dozviem, akú budem mať rolu počas Nemeckého pohára," uviedol Pardavý na pondelňajšom reprezentačnom zraze.



Rotácia asistentov je v slovenských zemepisných šírkach nezvyčajná, vo svete však nie úplne raritná. "Ak ma pamäť neklame, kedysi aplikovali podobný rotačný systém Švédi. Tiež striedali asistentov počas sezóny. Myslím si, že je to dobrá myšlienka. Samozrejme, v pláne bol Mišo Handzuš, ktorý to odmietol. Je to šanca pre mladých trénerov, ktorí naberú skúsenosti."



Nomináciu na Nemecký pohár poznačili na poslednú chvíľu výpadky v dôsledku zdravotných problémov, generálny manažér Miroslav Šatan spoločne s trénerom Ramsaym museli urobiť v kádri až päť zmien. "Začiatok sezóny je náročný v každej súťaži, hráči odohrajú 20 zápasov v priebehu mesiaca a pol. Zranenia jednoducho prichádzajú. Napríklad v poslednom zápase dostal hit Matej Paulovič, Milanovi Bartovičovi priľahol hráč koleno. Je to jednoducho smola. S tým sa treba vyrovnať," dodal Pardavý.