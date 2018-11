Špirko sa dozvedel o kapitánskom céčku pred zápasom: Nečakal som to

Špirko sa dozvedel, že bude kapitán až po tom, ako tréneri rozhodli, že do duelu pre menšie problémy nezasiahne Michal Sersen.

Krefeld 10. novembra (TASR) - Rastislav Špirko si neužil úlohu kapitána slovenskej hokejovej reprezentácie podľa svojich predstáv. Aj keď dostal na dres kapitánske "Céčko" len tesne pred zápasom, svojej úlohy sa nezľakol a snažil sa v kabíne nabudiť atmosféru na víťazstvo. To nakoniec nevyšlo, slovenskí hokejisti síce zlepšili výkon v porovnaní s prvým zápasom na Nemeckom pohári, no aj Rusom podľahli tesne o gól 1:2.



Špirko sa dozvedel, že bude kapitán až po tom, ako tréneri rozhodli, že do duelu pre menšie problémy nezasiahne Michal Sersen. "Nečakal som to a je to pre mňa veľká česť. Snažil som sa, aby bol ten zápas z našej strany úspešný, no žiaľ sa tak nestalo. Nevadí, máme ešte jeden a urobíme všetko, aby sa nám podarilo zvíťaziť," povedal po stretnutí.



Slováci hrali do druhej polovice druhej tretiny s mladým výberom Ruska z KHL vyrovnaný duel, no potom sa vplyvom častých vylúčení a chýb dostali pod tlak. Tréner Craig Ramsay si v závere prostredného dejstva vypýtal oddychový čas najmä pre to, že po dlhom striedaní prišlo zakázané uvoľnenie, no aj aby svojich zverencov opäť nabudil. "Hovorili sme si, že musíme byť zodpovednejší na puku a sebavedomejší, pretože sme ho veľakrát od seba odhadzovali a nedokázali sme ho dostať von z nášho pásma. Tým sme umožnili súperovi, aby pokračoval v tlaku," uviedol Špirko.



Rozhodujúci gól prišiel v úvode tretej časti, keď sa v presilovke presadil Konstantin Okulov. Slováci majú na konte dve prehry a v záverečnom vystúpení na turnaji v Krefelde v nedeľu o 14.30 h sa pobijú s domácim výberom o konečné tretie miesto. Napriek tomu, že si nezahrajú o titul, odhodlanie ani motivácia neklesajú a chcú jednoznačne vyhrať. "Každý jeden zápas v reprezentácii je dôležitý a je jedno, o aké miesto sa hrá. Jednoducho musíme sa dať dokopy a urobiť všetko, aby sme ten zápas dotiahli do víťazného konca," dodal Špirko.



vyslaný redaktor TASR ny