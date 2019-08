Radovan Bondra neuspel na skúške v Pardubiciach

Pre 22-ročného útočníka Radovana Bondru by išlo o návrat na európske klziská po štyroch rokoch, ktoré strávil v nižších zámorských súťažiach.

Pardubice 19. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Radovan Bondra nebude pôsobiiť v českom extraligovom klube HC Dynamo Pardubice. Vedenie klubu prostredníctvom oficiálnej stránky informovalo, že 22-ročný útočník neuspel na skúške a môže si hľadať iné pôsobisko.



Pre 22-ročného útočníka Radovana Bondru by išlo o návrat na európske klziská po štyroch rokoch, ktoré strávil v nižších zámorských súťažiach. V sezóne 2018/2019 nastupoval za Indy Fuel v ECHL a v 66 zápasoch dosiahol bilanciu 10 gólov a 15 asistencií. Stihol v nej odohrať aj zápasy v AHL za Rockford IceHogs, predtým pôsobil najmä vo WHL.



Na skúške v pardubickom klube nedávno neuspel ani slovenský obranca Lukáš Kozák. Vedenie klubu nepočíta ani so službami 19-ročného obrancu Martina Bučka, ktorý je na skúške v HC Košice. "Mali sme pre neho pripravenú možnosť hrať prvú ligu v spojení s naším A-mužstvom. Naskytla sa mu však príležitosť hrať v Košiciach, kde absolvuje skúšku. Vyhodnotili sme to ako dobrú možnosť pre hráča a aj pre náš klub, keďže bude môcť hrať kvalitnú súťaž. Je to hráč, ktorého si vychovávame do budúcnosti," uviedol športový manažér Jaromír Kverka pre klubovú stránku.



Súčasťou kádra Dynama bude v sezóne 2019/2020 slovenská trojica Juraj Mikuš, Marek Hovorka a Radoslav Tybor.