Róbert Petrovický to potiahne s Ramsayom až na MS: Neváhal som

Bratislava 4. apríla (TASR) - V úlohe asistenta trénera povedie spolu s hlavným Craigom Ramsaym celú prípravu na MS a potom bude pomáhať aj na samotnom šampionáte. Róbert Petrovický odviedol slovenskej hokejovej reprezentácii cenné služby ako hráč, teraz sa teší na novú výzvu.



V úlohe asistentov mal už kormidelník SR pri sebe mená ako Michal Handzuš, či Ľubomír Višňovský. Tým oficiálnym je Vladimír Országh, no ten má ešte klubové povinnosti v Banskej Bystrici a k reprezentácii sa pripojí až po play off. Generálny manažér SR Miroslav Šatan tentokrát oslovil Róberta Petrovického. "Zomlelo sa to veľmi rýchlo, aj keď som bol na cestách. Ale my sme sa stretli už aj predtým a rozprávali sa o všelijakých veciach. Craig je tréner s obrovskými skúsenosťami, ktoré chce odovzdávať. U mňa nebolo o čom, ponuku som prijal okamžite," uviedol Petrovický a prezradil, ako dlho by mal pôsobiť pri reprezentácii: "Je to na celú prípravu a aj na MS. Vlado Országh má ešte povinnosti, takže teraz nemôže byť s nami."



Štyridsaťštyriročný bývalý slovenský reprezentant, ktorý hrával hokej v NHL, vo Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku, v KHL i v Čechách, chce pomôcť domácemu hokeju z opačnej strany barikády. "Reprezentáciu som zažil ako hráč a teraz aj ako tréner, to sú naozaj výborné pocity. Ale musíme sa sústrediť na veci, ktoré sú pred nami. Naučím sa niečo aj ja, ale zároveň chlapcom viem čosi odovzdať."



Fanúšikovia si Petrovického pamätajú ako hráča, ktorý odovzdal na ľade všetko, neskrýval emócie, no teraz sa musí na striedačke krotiť. "Už som tam stál, takže viem, čo a ako. Všetko záleží od priebehu zápasu, ale treba mať vždy chladnú hlavu, hoci to nie je jednoduché. Učím sa stále aj ja. Treba vedieť ako zareagovať, kedy povzbudiť, kedy zvýšiť hlas," poznamenal Petrovický, ktorý v nedávno skončenej sezóne pôsobil ako asistent hlavného trénera Eduarda Zankovca v bratislavskom Slovane v KHL.



Po príchode do reprezentačnej kabíny v nej našiel známe ale i úplne nové tváre. Mladší hráči mu preto vykajú. "Niektorých poznám veľmi dobre, proti niektorým som hral. Mladí mi zatiaľ vykajú, ale ako som povedal, moje angažovanie bolo veľmi rýchle, takže nebol čas, neskôr si snáď potykáme," povedal Petrovický, ktorý už pozná aj svoje kompetencie: "Niektorí hráči neboli dlho na ľade, takže moja úloha teraz je, aby boli stále v pohybe, zároveň im musím vštepiť nejaké systémové veci. Teší ma, že chceli prísť, že chcú zažiť reprezentačnú atmosféru. Budeme trénovať presilovky, nejaké prechody do pásma. Nejaké kompetencie mať budem, rozprávali sme sa už o tom. Verím, že to dobre zložíme."



Tak ako hráčom, aj novému asistentovi sa pozdáva herný systém, ktorý aplikuje Craig Ramsay: "Hokej sa zmenil. Či už za mojej kariéry, ale aj teraz. V kluboch sa robia veci inak a je to výborné. Je to trend, Craig to priniesol sem a je to vidieť. Každý vie, čo má robiť. Chceme to posunúť ešte viac, lebo aj defenzívna zóna išla dopredu."