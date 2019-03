Rozhodla sila kolektívu, tvrdí tréner strieborného tímu z univerziády

Pre Slovensko je to šiesta medaila z hokejového turnaja v histórii Svetových zimných univerziád.

Bratislava 13. marca (TASR) - Tréner strieborného hokejového tímu zo Svetovej zimnej univerziády (SZU) Ivan Feneš vyzdvihol po návrate z Krasnojarsku charakter a kolektívny výkon svojich zverencov. Bez zvučných mien v kádri našli slovenskí reprezentanti na turnaji iba jedného premožiteľa - víťazné Rusko.



Výber SR prehral so "zbornou" vo svojom úvodnom vystúpení na podujatí a tiež vo finále rovnakým výsledkom 1:2, v prvom prípade až po predĺžení. "Prvý zápas proti Rusom bol pre nás prakticky testovací, keďže sme neodohrali žiadne prípravné stretnutie. Napriek prehre sme ho zvládli skvele. Každým ďalším zápasom sme sa zlepšovali, hráči ukázali svoju kvalitu, charakter a takisto skvelý tímový duch. Našou najväčšou zbraňou bol kolektív, nerád by som vyzdvihoval jednotlivcov. Tomek chytal výborne, obrancovia hrali veľmi dobre a útočníci dávali krásne góly. Každý z nich si siahol na dno síl a to som si veľmi vážil. Rusko malo osem hráčov z KHL a to je veľká kvalita. Keby sme vo finále dali prvý gól my, tak som presvedčený o tom, že vývoj stretnutia by bol iný. Treba však povedať, že turnaj vyhrali zaslúžene," povedal na stredajšom brífingu Feneš.



Brankár slovenského výberu Matej Tomek považuje striebro za veľký úspech. "Podarila sa nám veľká vec, pretože sme sa stretli len niekoľko dní pred turnajom. Vo finále sme chceli samozrejme vyhrať, no aj druhé miesto je úžasné. Bola to výborne zorganizovaná akcia, všetci sme boli spokojní. Čo sa týka úrovne, bolo to rôznorodé. Od Rusov z KHL až po Japoncov či Maďarov, ktorí mali menšiu kvalitu. Na turnaji som odchytal veľa minút a verím, že mi to pomôže, keďže prakticky počas celej sezóny som robil v klube iba 'dvojku'. Teraz si užijem pár hodín doma a odlietam naspäť do USA. Budem sa ďalej sústrediť na univerzitnú ligu a uvidíme, čo bude ďalej," uviedol hráč tímu NCAA Nebraska-Omaha Mavericks, ktorého v roku 2015 draftoval z celkového 90. miesta klub NHL Philadelphia Flyers.



Úspešný tím privítala na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) šéfka rezortu Martina Lubyová, ktorá sa zúčastnila na univerziáde aj osobne. "Som veľmi rada, že sa opäť vidíme. Veľmi vám gratulujem k tomuto úspechu, ktorý sa vám podaril vo svetovej konkurencii. Do športu mladých ľudí sa určite oplatí investovať a v mene ministerstva všetkým ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. V tomto roku oslavujeme sté výročie organizovaného akademického športu vo svete a verím, že úspechy budú naďalej pribúdať," vyhlásila Lubyová.



Pre Slovensko je to šiesta medaila z hokejového turnaja v histórii SZU. V rokoch 1993 v poľskom Zakopanom a 2009 v čínskom Charbine získalo bronz, na strieborný stupienok vystúpilo v rokoch 1999 v Poprade a 2003 v talianskom Tarvisiu. Jediný univerziádny triumf dosiahlo v roku 2001 v Zakopanom.



Rusi vybojovali tretie univerziádne zlato v sérii, pričom z uplynulých desiatich ročníkov triumfovali po siedmy raz. V roku 2021 sa SZU bude konať vo švajčiarskom Luzerne a o dva roky neskôr privíta vysokoškolských športovcov americké stredisko Lake Placid.