Šechný doviedol Humenné do I. ligy a definitívne ukončil kariéru

"Už toho bolo dosť, definitívne končím a teší ma, že triumfom, aj keď len v druhej lige," povedal Šechný podľa webovej stránky mesta humenne.sk. Humenné vo finálovej sérii II. ligy zdolalo MHK Martin a spolu s neúspešným finalistom si zabezpečilo postup do I. ligy. Podľa predsedu Výkonného výboru MHK Humenné Mareka Šmídu, sa o ich možnom účinkovaní v druhej najvyššej súťaži rozhodne v najbližších týždňoch.



Šechný počas svojej 24-ročnej aktívnej kariéry tešil zo štyroch extraligových titulov. Tri vybojoval v drese HC Košice a jeden ako hráč HKM Zvolen. Najvyššiu súťaž si okrem Košíc a Zvolena zahral aj v drese HK Poprad, HC 05 Banská Bystrica a MHK Kežmarok, krátko pôsobil aj v ruskom Neftechimiku Nižnekamsk a obliekal aj dres poľského Podhale Nowy Targ a talianskeho EV Bozen 84. V druhej najvyššej súťaži hral za HK Michalovce, HC Prešov a HC Detva, naposledy pôsobil v druholigovom Humennom.



V drese Slovenska si zahral na majstrovstvách sveta B-kategórie 1995 v Bratislave, ktoré Slovensko vyhralo a postúpilo do najvyššej kategórie. Zúčastnil sa aj MS 1999 v Nórsku (7. miesto) a na neúspešnej kvalifikačnej časti ZOH 2002 (13. miesto). Spolu v slovenskej reprezentácii odohral 54 zápasov, strelil 10 gólov. V extralige odohral Šechný 728 zápasov, v ktorých nazbieral 706 bodov za 258 gólov a 448 asistencií.